Édition du 20 septembre 2021: L’art sous toutes ses formes

[Le Gaboteur en congé]Chers lecteurs et lectrices,👇En ce 24 décembre, Le Gaboteur a deux choses à vous dire:🎁Premièrement, nous souhaitons une joyeuse veille de Noël à tous et toutes qui célèbrent cette fête!🏝Deuxièmement, l’équipage de votre journal prend une petite pause. Du 24 décembre au 2 janvier 2022, les bureaux du journal seront fermés. Nous vous retrouverons ici sur nos réseaux sociaux dès notre retour au travail le 3 janvier et dans l’édition du 10 janvier!À l’année prochaine!Photo: Erik Mclean