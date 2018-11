Diyas for Diversity : offrir des livres du monde entier aux enfants d’ici

Doter les bibliothèques publiques de Terre-Neuve-et-Labrador de livres pour enfants venant des quatre coins du monde : tel est l’objectif de la campagne de financement #DiyasForDiversity – des Diyas pour la diversité, lancée le 30 septembre dernier sur Twitter par la mairesse adjointe de St. John’s, Sheila O’Leary. Explications de cette initiative par celle qui en a eu l’idée, notre collaboratrice Prajwala Dixit.

Pour certains d’entre nous, les livres remplis de mots et d’images ont été nos premiers amis d’enfance. Pour la plupart d’entre nous, ils ont été nos premiers outils de connaissance. Les avantages de l’alphabétisation précoce sont bien connus, mais combien d’entre nous ont eu accès, alors que nous étions petits et ouverts à la découverte, à une gamme diversifiée d’histoires des quatre coins du monde?

Or, tous les enfants de la province – quelles que soient leurs capacités et leur situation financière, méritent d’avoir accès à la meilleure littérature jeunesse du monde. Les bibliothèques publiques sont une excellente ressource, mais elles ont leurs propres limites. Et c’est là qu’intervient #DiyasForDiversity – des Diyas pour la diversité.

#DiyasForDiversity est une campagne de financement qui vise à ajouter des livres en plusieurs langues et en braille, des écrits autochtones et des livres audio des quatre coins du monde dans les collections des bibliothèques publiques de Terre-Neuve et du Labrador.

Diwali et diyas

Diwali, la fête indienne des lumières, est célébrée pour marquer la victoire du savoir sur l’ignorance. Elle est soulignée avec faste en Inde et ailleurs dans le monde. À cette occasion, on allume des lampes, des bougies, des diyas, etc. À St. John’s, des familles indo-canadiennes se rassemblent pour préparer des plats délicieux, échanger des plaisanteries et terminer la soirée avec des feux d’artifice et des feux de Bengale. Cette année, Diwali a lieu les 6, 7 et 8 novembre et on y allumera, entre autres, des diyas vendues dans le cadre de la campagne #DiyasForDiversity et dont les revenus serviront à ajouter des livres pour enfants aux bibliothèques publiques de la province.

L’objectif initial de la campagne était d’amasser 1001 dollars en un mois. Cet objectif a été dépassé en 10 jours. Des gens sont venus d’aussi loin que Ferryland pour soutenir cette cause, contribuant à amasser près de 1200 dollars en un peu plus d’une semaine, grâce à la vente de 228 diyas.

La campagne a depuis pris un élan considérable. Elle a entre autres bénéficié du soutien d’organisations et entreprises locales telles que l’Office de l’immigration et du multiculturalisme, la Writers’ Alliance of Newfoundland, la Newfoundland Chocolate Company, le Moksha Yoga et Breakwater Books.

Mark Critch, de This Hour Has 22 minutes, a non seulement fait une généreuse contribution à cette cause mais il a également signé 16 diyas. Des diyas portant la signature des Ennis Sisters ont aussi trouvé preneurs.

Pour soutenir #DiyasForDiversity et commander votre propre diya peinte à la main, écrivez à diyasfordiversity@gmail.com.

