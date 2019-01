Comment contenir les tarifs post-Muskrat? – Le Gaboteur 14 janvier 2019

Quels seront les tarifs d’électricité post-Muskrat? Mystère et boule de gomme, malgré les promesses du premier ministre Dwight Ball de les contenir à 0,17 cent du kilowatt/heure. Est-ce possible? À quelles conditions? Les réponses à ces épineuses questions ont été transférées au Public Utility Board (PUB) et feront l’objet de consultations publiques en 2019. Deux firmes de consultants mandatés par le PUB, soit Synapse et Liberty, ont avancé des pistes pour contenir la hausse de tarifs dans des rapports rendus publics le 31 décembre dernier. Notre directrice de la rédaction, Jacinthe Tremblay, propose un survol de leurs constats et de quelques pistes qui lanceront les discussions, dans un dossier en pages 8 et 9.

La doyenne qui voulait devenir rock star –L’Université Memorial (MUN) vient de mettre sur pied un baccalauréat unique en son genre qui combine des formations en musique et en gestion des affaires. L’une des instigatrices de ce nouveau diplôme multidisciplinaire est la doyenne de la faculté de gestion des affaires de MUN, Isabelle Dostaler, une Québécoise qui, lorsqu’elle était jeune, rêvait de devenir rock star. Entrevue en page 7

À bord du Wapikoni mobile – Depuis 15 ans, des membres des communautés autochtones du Canada réalisent des courts métrages sur leurs réalités dans des roulottes transformées en studio de cinéma. Des films issus de ce programme, appelé Wapikoni mobile, ont été présentés à St. John’s en novembre dernier dans le cadre de la Tournée Québec Cinéma. Découverte du cinéma des Premières Nations en page 11.

Les prédictions 2019 de monsieur Minou – L’année 2019 est enfin là. À quoi bon se laisser émerveiller par les surprises du quotidien quand on peut en être informé à l’avance et planifier adéquatement ses moindres décisions? Réjouissez-vous, amateurs de mysticisme, Le Gaboteur a pensé à vous! En cette nouvelle année, monsieur Minou, notre nouveau collaborateur à l’astrologie, présente un survol de ce que l’avenir vous réserve. Des prédictions à prendre avec un grain de sel en page 13.

Fréquentation future école francophone à St. John’s : retour sur les prévisions du Conseil scolaire francophone provincial – page 2

Budget provincial 2019-2020 : le public invité à énoncer ses priorités – page 3

Brèves TNL – page 3

Éditorial : 2019, l’année suspense – page 4

Des nouvelles de nous – page 4

Deux personnalités de l’Atlantique dans le top 10– page 5

Reprise des activités francophones à St. John’s – page 6

Un répertoire en français pour les nouveaux résidants de St. John’s – page 6

Concours : talents francophones recherchés – page 6

Portrait des parents anglophones qui choisissent l’école française – page 10

2019 : les nouveaux mots de la langue française – page 12

Halte au gaspillage alimentaire et aux déchets – page 14

La viande n’est plus à la mode – page 14

2019 : l’année de la lutte aux fausses nouvelles en science – page 15

