Aperçu de l’édition du 9 septembre 2019

Le tourisme francophone en hausse?

Le français a résonné ici et là dans la province cet été, incluant sur les sentiers de randonnée les plus isolés. Le tourisme francophone est-il en hausse à Terre-Neuve et au Labrador, comme plusieurs en ont l’impression? C’est une question complexe, répond et explique l’agente de développement touristique du RDÉE TNL Aurore Lambert. À lire aussi dans ce dossier : l’aventure de trois mois à Terre-Neuve-et-Labrador vécue par un couple de Québécois.

EN MANCHETTE

Odeurs électorales dans l’air – Même si la campagne électorale fédérale n’était pas encore officiellement déclenchée au moment de fermer nos pages, le 3 septembre, l’imminence du prochain rendez-vous aux urnes des Canadiens, le 21 octobre prochain, avait déjà provoqué son lot d’annonces gouvernementale à Terre-Neuve-et-Labrador. Un aperçu en page 2.

Sortir l’art de la galerie – Il reste encore quelques jours pour vivre l’expérience de la deuxième Biennale de Bonavista, qui bat son plein jusqu’au 15 septembre. Avis aux amateurs d’art contemporain : cette entrevue avec l’instigatrice et co-commissaire de cet événement Catherine Beaudette vous donnera envie de partir vers cette région pour un dernier road trip estival. À lire en page 6.

Festival d’est en ouest – Retour en mots et en photos sur deux festivals de musique folklorique ayant mis en valeur, en juillet et en août dernier, des artistes francophones d’ici et d’ailleurs. À découvrir en pages 10 et 11.

À LIRE AUSSI DANS CE NUMÉRO

La rentrée scolaire en quelques faits saillants – page 3

L’été 2019 dans le rétroviseur – page 3

Mot de la rédaction : Reconnaissances et réjouissances estivales pour Le Gaboteur – page 4

Un plan d’action pour attirer et retenir les nouveaux arrivants francophones – page 5

Redémarrage réussi pour la mine Scully – page 5

Les mots acadiens sont issus de l’Europe des siècles passés – page 12

Double immersion acadienne pour Franco-Jeunes – page 12

Médias sociaux et ados, Titanic et Groenland – page 13

Un nouveau Coin Franco à Corner Brook – page 14

Ça sent l’automne, et la rentrée communautaire francophone – page 14

La chorale francophone cherche de nouvelles voix – page 14

À l’agenda communautaire – page 14

Le RDÉE accueille un nouveau directeur général – page 14

L’iniquité salariale inquiète les femmes francophones et acadiennes – page 15

Photoreportage – La culture africaine fait vibre le Centre des Grands-Vents – page 16

Photo de couverture : Marilynn Guay Racicot