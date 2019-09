Aperçu de l’édition du 23 septembre 2019

Voix et rythmes du travail, ici

Jim Payne, concepteur et producteur du coffret de chansons sur le travail Work Work Work et Mark Cormier, de Cap-Saint-Georges, auteur de « Journée du passé », une des pièces du coffret, ont pris accordéon et guitare, le temps d’un mini party de cuisine après leur entrevue avec Le Gaboteur. À lire en pages 6 et 7.

EN MANCHETTE

Les eaux usées s’invitent aux élections – Une centaine de municipalités de la province affirment être dans l’incapacité de se conformer aux exigences fédérales sur le traitement des eaux usées rejetées dans les cours d’eau. Leurs élus pressent Ottawa de leur venir en aide. À lire en page 2.

40 familles en attente d’une garderie – Selon la Fédération des parents francophones de Terre-Neuve et du Labrador (FPFTNL), une quarantaine de familles sont en attente qu’une place se libère dans l’unique garderie francophone de la province, à St. John’s. L’organisme provincial lance une consultation publique pour répondre à ce besoin. Les détails en page 5.

Elles rament à Toronto et gagnent –

Les Rock Island Dragons ont remporté l’or le 8 septembre dernier sous le ciel radieux de Toronto. Toute une aventure pour notre collaboratrice Nadine Tremblay et son équipe qui ont fait le voyage depuis Terre-Neuve pour participer à ce festival de bateau-dragon. Zoom sur ce sport surtout féminin en page 11.

À LIRE AUSSI DANS CE NUMÉRO

Le CA du CSFP reprend ses réunions régulières – page 3

Climat : St. John’s se joint aux manifestations mondiales le 27 septembre – page 3

Éditorial : Bientôt le 35e anniversaire – page 4

En attendant Dorian à Cap-Saint-Georges – page 4

Le ciné-club francophone reprend à MUN – page 8

Festival CBNuit : Nuit blanche et bilingue à Corner Brook – page 8

À l’agenda cet automne : la culture sous toutes ses formes – page 9

Opération réseautage avec les étudiants internationaux francophones du campus Grenfell – page 9

Des voyages organisés en français – page 9

Prix Roger-Champagne : candidatures recherchées – page 9

Histoire : Pour ne jamais oublier – page 12

Photo de couverture : Jacinthe Tremblay