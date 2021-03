Aperçu de l’édition du 8 mars 2021

À LA UNE

Parole(s) au féminin à l’occasion du 8 mars 2021

«Réponse et relance féministes» est le thème choisi cette année par le Canada pour célébrer la Journée internationale des femmes. La société toute entière est bouleversée depuis presque un an et les femmes sont particulièrement touchées par ces bouleversements

sanitaires, économiques et sociaux. En ce 8 mars 2021, Le Gaboteur a souhaité donner la parole à des femmes qui vivent dans la province pour nous apporter leurs perspectives sur la situation actuelle en pages 6, 7 et 8 de cette édition!

EN MANCHETTE

Faire entendre les voix des personnes qui bégaient

Qu’ont en commun le président américain Joe Biden et l’ancien roi du Royaume-Uni, George VI? Le bégaiement. Pour améliorer les services disponibles aux bègues, l’Association du bégaiement de Terre-Neuve et du Labrador a mis en branle un projet de recherche collaboratif avec des organismes qui partagent un même désir de promouvoir la recherche autour du phénomène du bégaiement et qui veulent participer à la défense des intérêts des personnes bègues. À découvrir en pages 3 et 9!

Des baigneurs qui n’ont pas froid aux yeux

Se baigner en plein mois d’hiver dans les eaux de Terre-Neuve-et-Labrador qui avoisinent les 0°C? et pourquoi pas! Adeptes des bains glacés, Kathryn Ravyn Flynn et Daniel Alacoque nous en disent plus sur cette pratique qui peut sembler quelque peu «givrée» pour les non-initiés. Découvrez en page 5!

Dans la salle de classe d’immersion française

Depuis presque un an maintenant, les étudiants universitaires sont habitués à suivre tous leurs cours à distance et en ligne. Pour les élèves à l’école primaire, cette nouvelle vague a transformé leur salle de classe en Google Meet pour une durée indéterminée. Le Gaboteur a rencontré certains d’entre eux pour savoir comment ils s’en sortent avec ce nouveau changement. Rendez-vous à la page 11 pour en savoir plus!

À LIRE AUSSI DANS CE NUMÉRO

Brèves – page 2

Améliorer la vie en région éloignée, une tour cellulaire à la fois – page 3

Penser à partir de l’omniprésence d’un mot – page 4

Le printemps finira bien par arriver – page 4

Agenda communautaire – page 10

Consultez l'édition numérique du 8 mars 2021 (gratuite!)