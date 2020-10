Aperçu de l’édition du 5 octobre 2020

À LA UNE À LA UNE

Parlons genre et politique

En 1930, cinq ans après que les femmes aient obtenu le droit de voter et de se présenter aux élections à Terre-Neuve-et-Labrador, la première femme a été élue à la Chambre d’assemblée. Près d’un siècle plus tard, alors qu’environ les trois quarts des sièges sont présentement occupés par des hommes, la représentation des sexes en politique devient plus importante que jamais. Désireux de poursuivre la discussion, Le Gaboteur a navigué à la recherche de voix diverses afin d’enrichir la conversation. Voici ce qu’elles avaient à dire en pages 6, 7 et 8.

EN MANCHETTE

Les élections à Nunatsiavut

C’est dans la plus grande discrétion et sur fond de controverse sur les droits de pêche que les Nunatsiavut participeront à la quatrième élections présidentielles de leur histoire le 6 octobre prochain. Les élections devaient initialement se tenir le 5 mai dernier mais elles ont été remises à cause de la pandémie de la COVID-19. À suivre en page 3 de cette édition.

Vers les Maritimes avec un vélo et une guitare

Une tournée musicale à bicyclette, dans les Maritimes, et pourquoi pas? C’est l’idée du musicien terre-neuvien Adrian House pour faire la promotion de son dernier album Lookin’ Up, sorti en juillet 2019. Découvrez son projet en page 5!

La révolution à Terre-Neuve-et-Labrador

Il y a peut-être quelques centaines d’années, Terre-Neuve-et-Labrador appartenait à la France, mais une chose que les Français nous ont peut-être laissée en héritage est l’esprit révolutionnaire! Avec les nombreuses manifestations qui ont eu lieu sur l’île et dans le Big Land, les Terre-Neuviens et Labradoriens ont fait entendre leur voix pour diverses causes: pour l’environnement, pour les droits des femmes et contre la culture automobile, pour n’en citer que quelques-unes. Voici un aperçu photographique de ces manifestations en page 12.

À LIRE AUSSI DANS CE NUMÉRO

Brèves – page 2

Les Canadiens seraient moins sensibles à la désinformation – page 3

Une démocratie contrariée – page 4

On a trouvé de la vie sur Vénus? 5 bémols – page 9

Les animaux gouvernés par leurs émotions? – page 9

Traverser un trou de ver? – page 9

Agenda communautaire – page 10

Illuminer le fait français à Terre-Neuve-et-Labrador – page 10

Terre-Neuve dans la fantaisie française – page 11

