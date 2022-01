Aperçu de l’édition du 4 octobre 2021: La renaissance mi’kmaq se poursuit

Célébrations et élections chez les Qalipu

Voilà maintenant dix ans que la Première nation des Qalipu, les Mi’kmaq sans terre, a été reconnue par le gouvernement. C’était le 22 septembre 2011. Aujourd’hui, la renaissance mi’kmaq se poursuit à Terre-Neuve, avec environ 24 000 personnes membres de la Première Nation. Ces 10 ans coïncident également avec les élections du nouveau conseil de bande le 22 octobre, élections considérées par certains comme un carrefour pour les Qalipu. Quel chemin a-t-il été parcouru en dix ans et quels sont les enjeux de cette élection? Le Gaboteur se plonge dans ces dix ans (et plus!) d’histoire mi’kmaq. Page 7 à 9.

Aux urnes jeunes citoyens et citoyennes!

La pandémie n’a pas empêché la tenue d’élections fédérales simulées étudiantes dans plus de 500 000 écoles à travers le Canada le 20 septembre dernier. Si le Vote étudiant a lui aussi élu un gouvernement libéral minoritaire avec 117 sièges, c’est le NPD qui a remporté le vote populaire, avec 28,47% des voix. En page 3.

La Journée vérité et réconciliation éclipsera-t-elle la Journée du chandail orange?

Un jour, pour souligner l’entrée à l’école de sa petite-fille, une grand-mère lui offrit un gilet orange. Confisqué dès son arrivée au pensionnat, le gilet devint pour la petite Phyllis Webstad un symbole d’espoirs déçus. Quarante ans plus tard, le chandail refit surface lorsqu’elle décida de raconter son histoire. Aujourd’hui, le gilet arraché est devenu un symbole de la Journée nationale sur la vérité et la réconciliation, observée pour la première fois ce 30 septembre.

Veillée franco-terre-neuvienne au SJIWFF

Les personnes attentives auront sûrement remarqué la présence intrigante de La Veillée, un court-métrage en français, dans la programmation du St. John’s International Women’s Film Festival (SJIWFF), qui se déroule en virtuel du 13 au 17 octobre. Mais qui se cache donc derrière ce film inspiré du folklore franco-terre-neuvien? Page 10.

