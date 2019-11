Aperçu de l’édition du 4 novembre 2019

À LA UNE

Des livres à déguster

Ouverte pour la première fois avec l’école en 2004 et fermée depuis avril 2019 pour rénovation, la bibliothèque du Centre des Grands Vents a finalement rouvert ses portes le 18 octobre à l’occasion de la Semaine nationale des bibliothèques. Retour en pages 8 et 9 sur la transformation de cette bibliothèque et sur la situation de ces institutions dans la province et ailleurs.

EN MANCHETTE

Élections fédérales 2019 : une marée libérale passée de rouge à rose

Le Parti libéral du Canada a certes emporté 6 des 7 circonscriptions fédérales de Terre-Neuve-et-Labrador, mais cette mainmise dans la province s’affaiblit: partout, le nombre de votes en leur faveur diminue et ils ont perdu St. John’s Est rapporte notre collaborateur Nikola LeBel en page 2.

Festival du vent 2019: succès d’une nouvelle formule

L’Association communautaire de Saint-Jean (ACFSJ) a choisi de concentrer sur deux jours les activités du Festival du vent 2019. À lui seul, le souper communautaire multiculturel a réuni plus de 120 personnes et de nombreux parents et enfants ont participé aux activités familiales. À lire et voir en page 11.

Des recettes venues de la littérature pour combattre les préjugés

Après dix-sept ans d’absence l’Association des professeurs des littératures acadienne et québécoise de l’Atlantique (APLAQA) est revenue à St. John’s pour tenir son 29e colloque annuel du 17 au 20 octobre. L’occasion de comprendre en profondeur les préjugés sur l’Autre, que l’on soit de culture minoritaire ou majoritaire; et donc de donner les recettes pour les combattre. Reportage sur cette rencontre en page 13.

À LIRE AUSSI DANS CE NUMÉRO

Une « famoose » photo d’orignal – page 3

Retour sur la semaine de petites et moyennes entreprises (PME) – page 3

Les mots ne meurent jamais – page 4

Barack Obama, à Mile One, le 12 novembre – page 5

Une terrifiante vague d’escroqueries – page 6

Cherche femme forte, trouve femme cinéaste – page 7

Concours « Court écrire ton court » – page 7

Un piano peut suffire à se révéler – page 10

Fête de la citrouille – page 11

Une année placée sous le signe du renforcement – page 12

À l’agenda communautaire – page 12

Petit Gaboteur : « Une nuit à Clam Cove » – page 14

Soirée folk en français : une 3e édition qui confirme le succès – page 15

Consultez l'édition numérique du 4 novembre 2019 (abonnés seulement)