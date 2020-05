Aperçu de l’édition du 4 mai 2020

À LA UNE À LA UNE

Cela fait environ un mois que le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador a annulé les examens finaux des élèves du secondaire, mettant ainsi fin à l’année scolaire. Le premier ministre, Dwight Ball, constate même qu’il est très peu probable que les écoles rouvrent leurs portes cette année. Malgré cela, le Conseil scolaire francophone provincial (CSFP) et son équivalent anglophone, le Newfoundland and Labrador English School District (NLESD), ont révélé tout de suite que les écoles de la province encourageraient la poursuite de l’apprentissage en ligne. Leurs plans d’apprentissage ont été révélés le 17 avril. L’Université Memorial a également fermé ses campus au moins jusqu’au début du semestre d’automne; les cours et les examens se dérouleront en ligne jusqu’à cette date. Intrigué de savoir comment les éducateurs de la province font face à de tels changements, Le Gaboteur a décidé d’en apprendre un peu plus (à distance)! Pour en savoir plus, jetez un oeil aux pages 6 à 8.

Le papier, la colle, et l’art

Dans notre dernier numéro, nous vous avons présenté trois textes français gagnants du concours des Arts et des Lettres de Terre-Neuve-et-Labrador. Une autre gagnante d’expression française est cependant passée sous le radar du Gaboteur: Joy Hecht, qui a gagné dans la division sénior de la catégorie arts visuels. Lisez plus en page 4.

Comment ça va, Julie Raymond?

Avec l’arrêt de toute production culturelle et des tournages de cinéma, on a voulu savoir comment Julie Raymond vivait cette période. Cette décoratrice de films à St. John’s, originaire de Montréal, vit à Trinity East depuis six ans avec son mari, ou ils rénovent une Salt Box, maison typique de l’architecture rurale terre-neuvienne. Découvrez comment elle va en page 5!

Une chasse aux trésors immatériels

Les bars, les cinémas et les parcs sont fermés, les restaurants ne proposent que des plats à emporter, mais quand il fait beau, il n’est pas rare de trouver des gens qui font de la randonnée sur les sentiers de la East Coast Trail, qui promènent leur chien, ou qui cherchent des trésors… immatériels. En page 10 de cette édition.

