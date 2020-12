Aperçu de l’édition du 30 novembre 2020

À LA UNE À LA UNE

TNL: La Silicon Valley de l’Atlantique?

Le rachat récent de la compagnie terre-neuvienne Verafin – pour presque trois milliards de dollars américains – met en lumière la bonne santé actuelle des «start-ups» à Terre-Neuve-et-Labrador. Malgré le contexte de la pandémie, ces entreprises émergentes, principalement dans le domaine des hautes technologies, sont en expansion. Le futur de la province repose-t-il sur ce secteur des technologies et de l’innovation? Florian Villaumé, directeur du Centre d’Entrepreneuriat de Memorial (MCE), explique le phénomène en pages 6 et 7 de cette édition.

EN MANCHETTE

Un plan d’action contre les changements climatiques

Alors que la Ville de St. John’s s’apprête à présenter son plan sur les changements climatiques et la durabilité l’été prochain, le personnel de la ville a organisé une réunion publique le 19 novembre dernier. Au programme: une consultation des citoyens de la ville quant à la manière de prévenir et de s’adapter aux effets des changements climatiques. Comme point de départ pour cette consultation, Edmundo Fausto, coordinateur du développement durable de la ville, a présenté un rapport détaillé basé sur des modèles de prévisions climatiques publié en août. À découvrir en page 5!

Compostage avec la communauté à St. John’s

Le 28 novembre dernier, une dizaine de personnes se sont réunies au Centre scolaire et communautaire des Grands-Vents pour le dévoilement du nouveau composteur communautaire. Ce projet, organisé par l’Association communautaire francophone de Saint-Jean (ACFSJ) et les Franco-Jeunes de Terre-Neuve et du Labrador (FJTNL), a été conçu afin de rendre le compostage plus accessible à la communauté. Pour souligner le lancement, l’auteur et jardinier montréalais, Larry Hodgson, a donné une présentation virtuelle afin d’aider les gens à penser plus vert en matière de déchets. Rendez-vous à la page 8 pour en savoir plus!

La magie de la survie au 21e siècle

Terre-Neuve-et-Labrador et le Yukon se trouvent peut-être aux extrémités opposées du Canada, mais les deux régions se rejoignent pour offrir une «magie éducative» aux jeunes. Benjamin Déziel, un jeune magicien de 17 ans originaire de Whitehorse, collabore avec les Franco-Jeunes de Terre-Neuve et du Labrador (FJTNL) dans le cadre d’un projet visant à enseigner aux jeunes les compétences essentielles à posséder au 21e siècle. Grâce à la magie d’Internet et aux tours de magie de Benjamin Déziel, la distance n’est plus un problème, et il peut transmettre son savoir-faire virtuellement. À lire en page 11!

À LIRE AUSSI DANS CE NUMÉRO

Sur le marché pour une année prometteuse – page 2

Le Conseil scolaire francophone fait le bilan de 2020 – page 2

Dans la boîte aux lettres du Gaboteur – page 3

La lumière et ses ombres – page 4

Lueurs matinales à The Battery – page 4

Toujours pas assez de neige au Labrador – page 5

Des célébrations à la Covid: combien de temps? – page 9

Désinformation: la réflexion a bien meilleur goût – page 9

La mutation qui a donné un coup de pouce au coronavirus – page 9

Agenda communautaire – page 10

Petit Gaboteur: Rigolo lutin fait la grève – page 12

Consultez l'édition numérique du 14 décembre 2020 (abonnés seulement)