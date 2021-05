Aperçu de l’édition du 3 mai 2021

PETITES LEÇONS D’ICHTYOLOGIE

Et si on mettait la tête sous l’eau pour aller voir d’un plus près ce qui se passe dans le monde des poissons? Pêche en eau douce, aquaculture et pêche en mer font partie intégrante de la culture et de l’économie de Terre-Neuve-et-Labrador. Ce dossier vous invite à découvrir ce monde divers, de la petitesse d’une quelconque larve parasitique et des poux de mer, aux enjeux globaux de la pêche industrielle et mondialisée. Bonne plongée! En pages 8, 9 et 10.

EN MANCHETTE

Dans la cour des petits et des plus grands à TNL

Dans le budget présenté le 19 avril par le gouvernement canadien, certaines mesures vont toucher directement les plus jeunes. Que ce soit par les 82 millions de dollars destinés au développement d’espaces éducatifs en milieu linguistique minoritaire ou pour la création d’un programme pancanadien de garderies. Réactions du milieu. En page 2!

Un nouveau rapport se penche sur la pauvreté à Terre-Neuve-et-Labrador

Si la pandémie a profondément bouleversé nos sociétés, la pauvreté, elle, a malheureusement prospéré. Pour sensibiliser la population à ce problème important et à ses répercussions économiques et sociales, le Centre canadien de politiques alternatives (CCPA) a récemment publié un rapport intitulé Le coût de la pauvreté dans les provinces de l’Atlantique. Alors que le nouveau gouvernement libéral parle d’audace et de créativité, ce rapport tombe à point. En page 5.

Une nouvelle directrice générale à l’AFL

L’Association francophone du Labrador (AFL) vient d’accueillir un nouveau visage dans ses bureaux à Labrador City. Sara Teinturier est la nouvelle directrice générale de cet organisme créé en 1973. Rencontre avec la Française fraîchement débarquée au Big Land début avril. Rendez-vous en page 12 en savoir plus!

À LIRE AUSSI DANS CE NUMÉRO

L’actu en dessin – page 2

La relance post-COVID pour le secteur aérien- page 3

Des fonds pour la francophonie au Canada atlantique – page 3

Matière à réflexion – page 4

En couverture- Gadus morhua ou la morue franche – page 4

Un halo solaire dans le ciel de Labrador City – page 6

L’intelligence artificielle au service de la météo – page 13

Agenda communautaire – page 13

À quoi ressemble votre printemps cette année? – page 15