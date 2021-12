Aperçu de l’édition du 29 novembre 2021: Quand se loger devient mission impossible

Quand se loger devient mission impossible

Dans la région ouest du Labrador, les mines tournent

actuellement à plein régime et provoquent une arrivée importante de main-d’oeuvre dans la région qu’il faut loger, mission presque impossible en ce moment. Si l’enjeu du logement dans la région ne date pas d’hier, il continue d’inquiéter. Le Gaboteur se penche sur la crise actuelle dans ce dossier Pages 6 et 7.

EN MANCHETTE

Comment ça va à Terre-Neuve-et-Labrador? Le Harris Centre de l’Université Memorial, en collaboration avec la Community Foundation of Newfoundland and Labrador, offre un début de réponse en chiffres à cette question en publiant, en octobre dernier, le rapport Vitals Signs 2021. Le Gaboteur a sélectionné pour vous des données particulièrement parlantes de cette septième édition du rapport sur la qualité de vie dans la province. Page 2.

Les mémoires de Marcella Cormier: Quand la petite histoire rejoint la grande

Terre-Neuve-et-Labrador, c’est bien plus que que le bleu, le rouge, le jaune et le blanc qui figurent sur le drapeau de la province. L’identité de ses habitants se décline en une multitude de teintes, pas toujours perceptibles à première vue. Ce sont ces réalités plurielles que dépeignent, à travers leur histoire personnelle, une vingtaine d’auteurs dans l’ouvrage Land of Many Shores: Perspectives from a Diverse Newfoundland and Labrador, paru le 30 septembre dernier aux éditions Breakwater Books. Parmi ces essais en anglais, on découvre l’histoire francophone de Marcella Cormier. Page 8.

Marchés de Noël: à la découverte des francophones

Vous sentez cette odeur des Fêtes dans l’air? Depuis quelques semaines, de nombreux endroits

de la province s’animent et s’éclairent au rythme des marchés d’artisans et des foires de Noël.

Ces événements cachent souvent leur lot d’artisans francophones. Le Gaboteur en a déniché trois et vous

présente leurs créations, qui finiront peut-être sous votre sapin de Noël! En page 11.

À LIRE AUSSI DANS CE NUMÉRO

Continuer à se battre contre la violence de genre – Page 3

«Tous dans le même bateau» – Page 3

Le journalisme local est en crise: VOICI POURQUOI IL FAUT LE SAUVER – Page 4

Froid à l’extérieur, chaud à l’intérieur – Page 4

Le courage de se regarder dans le miroir – Page 5

Acadie Batata: sur l’arche musicale de Medhi Cayenne – Page 9

L’agenda communautaire – Page 9

Le SARFest et mes racines africaines – Page 10

Masques jetables: le défi du recyclage – Page 12

Quand la pandémie réinvente notre rapport aux déchets – Page 12

Consultez l’édition numérique du 29 novembre 2021.

Crédit photo couverture: Sara Teinturier