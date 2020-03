Aperçu de l’édition du 24 février 2020

Dès demain, du 25 au 27 février, Le Gaboteur sera présent à la conférence annuelle de Hospitality Newfoundland and Labrador sous forme de journaux, de magazines et de trousses médiatiques au kiosque du RDÉE TNL. 📰



Si vous êtes à Corner Brook, passez donc faire un tour!



-



Starting tomorrow, from February 25th to the 27th, Le Gaboteur will be at Hospitality Newfoundland and Labrador's annual conference. Find our papers, magazines and media kits at the RDÉE TNL's table. 📰



If you find yourself in Corner Brook, come and stop by! ...

