Aperçu de l’édition du 20 septembre 2021: L’art sous tous ses formes

De la danse, du tapis hooké (rug hooking), des installations nocturnes, des ateliers d’arts en français ou encore du cirque: le début de l’automne s’annonce chargé en festivals! Le point commun du Festival of New Dance, de CBNuit et du St. John’s Circus Fest? On retrouve des artistes francophones parmi leur programmation. Le Gaboteur vous amène à la découverte de ces trois événements à travers les portraits d’artistes aux horizons divers. En page 6 à 8.

EN MANCHETTE

Jamais deux sans trois à TNL.

Le 28 septembre prochain sera jour d’élections municipales à Terre-Neuve-et-Labrador. Tous les citoyens de 18 ans et plus sont-ils appelés aux urnes? Non. Pour voter, il faut habiter dans une municipalité…Explications

Quand le Farmers’ Market de St. John’s devient scientifique

Cancer, nutrition, macareux,émissions de carbone, crimes, virus… Le 4 septembre dernier, onze chercheuses de l’Université Memorial (MUN) se sont succédé au marché fermier de St. John’s pour présenter leurs recherches scientifiques lors de l’événement Soapbox Science. Leur point commun? Elles exercent toutes dans le domaine des STIM (ou STEM en anglais), acronyme qui désigne les disciplines des Sciences, des Technologies, de l’Ingénierie et des Mathématiques. Un ensemble de disciplines où les femmes sont encore largement minoritaires. En page 10.

Le jour d’après LARRY

Dans la nuit du vendredi 10 au samedi 11 septembre, nombreux sont les habitants de l’est de Terre-Neuve qui n’ont pas fermé l’oeil. Préparés, inquiets, apeurés ou encore excités, tous attendaient Larry, l’ouragan de catégorie 1 annoncé depuis quelques jours. Larry a finalement frappé les côtes terre-neuviennes vers minuit, atteignant des rafales de plus de 180 km/h vers 3 heures du matin. Rendez-vous en page 12 ! Découvrons le passage de Larry en image.

À LIRE AUSSI DANS CE NUMÉRO

1 minute 44 secondes pour la francophonie canadienne – page 2

Les élu.e.s et leur imputabilité face à leurs promesses et engagements – page 2

L’actu en dessin – page 2

Rentrée scolaire: des nouvelles du CSFP – page 3

Chronique à temps perdu: Ce que s’exprimer peut vouloir dire – page 4

Une voix gaboteuse sur les ondes radio – page 4

11 SEPTEMBRE 2001: au Canada atlantique, l’unité dans la terreur – page 9

Agenda communautaire – page 10

Des caves à légumes à emporter en français – page 10

La rentrée éclatée des SWINGING BELLES – page 11

Crédit photo couverture: Sandrick Mathurin