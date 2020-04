Aperçu de l’édition du 20 avril 2020

À LA UNE

Confinés et créatifs

Trois artistes récompensés par le programme provincial des Arts et des Lettres pour leurs créations en français. Découvrez qui ils sont et ce qu’ils ont créé aux pages 7 et 8 de cette édition.

EN MANCHETTE

La situation financière de la province

Terre-Neuve-et-Labrador est au bord de la faillite, écrivait en substance le premier ministre Dwight Ball à Justin Trudeau le 22 mars dernier. L’incapacité de la province à payer ses employés et à dispenser ses services a été évitée de justesse grâce à l’appui de la Banque du Canada. Partie remise? Voyons voir en page 3.

Et ces jours-ci comment ça va? Vers une nouvelle normalité ?

Lentement mais sûrement, tout le monde développe des nouvelles habitudes – c’est au moins le cas de l’équipe du Gaboteur. Mais les autres? Impatients de raconter leurs nouvelles, quelques lecteurs ont expliqué au Gaboteur en quoi consiste leur nouvelle routine. En page 6 de cette édition.

Média, comment ça va? Santé des médias en temps de pandémie

L’industrie de la presse ne tombe peut-être pas malade comme les humains, mais il n’est pas difficile de voir que la COVID-19 a un impact financier négatif sur les journaux locaux à Terre-Neuve-et-Labrador. Consultez la page 9 pour en savoir plus.

À LIRE AUSSI DANS CE NUMÉRO

Le guide de distanciation sociale du Gaboteur – page 2

Brèves – page 2

Le pétrole terre-neuvien au ralenti – page 3

Matière à réflexion : Ce que la crise peut nous permettre de voir – page 4

Du travail à la maison à l’isolement du travail à la maison – page 5

Agenda communautaire virtuel – page 11

Abécédaire d’une pandémie à Terre-Neuve-et-Labrador – page 12

Le Petit Gaboteur : Les cloches de Pâques – page 13

Consultez l'édition numérique du 20 avril 2020 (gratuite pour tous)