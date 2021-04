Aperçu de l’édition du 19 avril 2021

À LA UNE

Cultiver la sécurité «ALIMEN-TERRE»

Ce n’est pas le sol sableux et acide de la forêt boréale ni les étés courts et frais qui vont

empêcher les habitants de Terre-Neuve-et-Labrador de plonger leurs mains dans la terre. Peu importe la grosseur de leur parcelle, la motivation demeure la même pour les cultivateurs: contrer l’insécurité alimentaire en produisant des légumes frais, nutritifs et abordables pour la population. À l’occasion du Jour de la Terre, célébré mondialement le 22 avril prochain, Le Gaboteur vous emmène à la découverte de citoyens qui s’engagent au quotidien pour développer un meilleur système alimentaire dans la province. En pages 6, 7 et 8.

EN MANCHETTE

Retour sur les élections depuis le Big Land

Le député du Nouveau parti démocratique (NPD), Jordan Brown, qui avait gagné par seulement deux voix après un recomptage judiciaire en 2019, a été réélu pour représenter le Labrador Ouest par la moitié des voix lors des récentes élections provinciales à Terre-Neuve-et-Labrador. Ces dernières, rappelons-le, se sont tenues par la poste à cause de la pandémie. Le député a cumulé plus de votes que ses deux plus proches rivaux réunis en récoltant un total de 1359 voix contre 780 (29 %) pour l’aspirant libéral, le maire démissionnaire de Labrador City, Wayne Button, et 577 (21 %) pour le candidat conservateur Nick McGrath, un ancien ministre des Transports et des Travaux publics de ce parti qui avait également dû démissionner. En page 2!

Nouvelle découverte de fossiles à Conception Bay

Si la province de Terre-Neuve-et-Labrador reste souvent encore méconnue à l’échelle mondiale, elle est très réputée dans le domaine de la paléontologie pour ses sous-sols abondants en fossiles. En mars dernier, des chercheurs de l’Université de Heidelberg en Allemagne ont confirmé le bien-fondé de cette réputation lors d’une découverte à Conception Bay de fossiles de ce que l’on pense être les plus anciens ancêtres des pieuvres et des calmars. À découvrir en page 3 de cette édition.

Arts et Lettres: pinceaux, poésie et langue de Molière

Les trois artistes d’expression française Sera Tulk, Maude-Julia Blanchet et Eveline Ross-Phaneuf ont été récompensées pour leur travail artistique lors de la 69e édition du programme provincial des Arts et des Lettres (Arts and Letters Award). Le Gaboteur vous invite à la découverte de ces artistes et de leurs oeuvres. Rendez-vous en page 10 et 11 pour en savoir plus!

À LIRE AUSSI DANS CE NUMÉRO

L’actu en dessin – page 2

Élections virtuelles et vie étudiante en français – page 3

L’alchimie de la légitimité politique – page 4

En couverture: «Oui ça pousse!» – page 4

Le lait d’amandes est plus écologique? Oui et non – page 9

Agenda communautaire – page 9

«Le Labrador» du 19e siècle – page 10