Aperçu de l’édition du 18 mai 2020

Tourisme à Terre-Neuve-et-Labrador pendant la pandémie

L’économie de Terre-Neuve-et-Labrador est assez dépendante du tourisme. Et pour une bonne raison: entre la nature brute qui nous entoure, l’histoire profonde qui nous fait, et les cultures qui nous relient, comment les come from aways pourraient-ils rester à l’écart? Alors que la province passe au niveau d’alerte 4 et maintient les frontières fermées pour les voyages non-essentiels, c’est sûr que le secteur du tourisme sera affecté par la COVID-19. Comment? Le Gaboteur a parcouru la province pour se renseigner, soit par voie numérique, soit par téléphone plutôt qu’en bus touristique. Consultez les pages 6, 7 et 8 pour en savoir plus.

EN MANCHETTE

Une Réflexion sur le travail essentiel

Au plus fort de la crise, à la fin du mois de mars, 4 personnes sur 10 dans le monde étaient confinées. Au-delà du caractère exceptionnel du confinement en tant que tel, la crise sanitaire est le théâtre d’une autre exception, plus troublante peut-être: celle d’une humanité qui a cessé de travailler. Lisez plus en page 4!

Comment ça va, Krissy et Dave?

Le Gaboteur continue sa chaîne de rapprochement, Comment ça va. Pour savoir comment Krissy et Dave vivent la pandémie, consultez leurs histoires à la page 5 de ce numéro.

Science sur le Rocher: l’Océan Arctique

Le ministère de Pêches et Océans Canada profita de l’occasion que représentait le Jour de la Terre, le 22 avril dernier, pour publier un rapport scientifique faisant état des écosystèmes de l’Arctique, intitulé Les océans du Canada maintenant : Écosystèmes de l’Arctique. Deux chercheurs francophones, Christine Michel et Maxime Geoffroy, ont contribué à ce rapport et commentent cette récente publication pour Le Gaboteur. À découvrir en page 9!

À LIRE AUSSI DANS CE NUMÉRO

TNL passe au niveau d’alerte 4 – page 2

Brèves – page 2

Comment nourrir Terre-Neuve-et-Labrador pendant la pandémie – page 3

À la pêche pour des solutions – page 3

Sortons de cette pandémie avec une nouvelle relation à la nature – page 4

Rembobinons au 20 mai 1932 – page 8

Agenda communautaire – page 11

Petit Gaboteur – page 12

Consultez l'édition numérique du 18 mai 2020 (gratuite pour tous)