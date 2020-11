Aperçu de l’édition du 16 novembre 2020

À LA UNE À LA UNE

La lecture des étoiles

L’heure d’été vient de se terminer au début du mois. Cela signifie qu’il fait plus sombre plus tôt. S’il peut être triste de dire adieu à ce ciel bleu estival, il n’y a aucune raison d’avoir peur de la nuit. La nuit peut être sombre et mystérieuse – elle peut apporter avec elle l’obscurité et l’inconnu. Mais grâce à ces petits points étoilés qui parsèment le ciel nocturne, la nuit apporte avec elle la compréhension, les histoires et donc de nombreuses raison d’apprécier cette heure d’obscurité supplémentaire. Deux personnes qui l’apprécient beaucoup sont Svetlana Barkanova, professeur de physique au Campus Grenfell de l’Université Memorial, et Angie Payne, agente à l’éducation du public et diffusion externe à Parcs Canada. Elles ont même organisé un atelier en ligne sur ce ciel qui voile nos nuits dans le cadre des journées de la MUNalumn. Consultez les pages 6 à 8 pour en apprendre davantage sur le ciel nocturne!

EN MANCHETTE

Un esprit gagnant dans le gym

Contrairement à la croyance populaire, le bodybuilding n’est pas un sport réservé aux hommes. En fait, il y a plus de femmes qui font de la musculation que vous ne le pensez. Ève Gagnon, passionnée de fitness, nous a parlé de son propre parcours. À découvrir en page 2 de cette édition!

Une maison d’édition au Caillou

Caroline Dujardin a ouvert une maison d’édition en janvier de cette année. Après avoir fait face à de longs mois de pandémie, son aventure lui a présenté quelques défis, mais aussi des satisfactions. Pour en savoir plus sur sa situation, Anaïs Hébrard est allée la rencontrer. Vous trouverez cet article en page 5!

Être élève en pandémie

La COVID-19 a impacté tout le monde et sa vie quotidienne. Bien que la province de Terre-Neuve et Labrador soit très chanceuse d’avoir peu de cas, un nombre important de défis et de problèmes se présentent au quotidien malgré tout. L’un des groupes particulièrement affectés par la situation est celui des jeunes: les élèves de la maternelle à la 12e année. Ça ressemble à quoi une journée d’une élève en ces temps de COVID-19? Entrez dans la peau de Monika Stockley, une élève en immersion française de O’Donel High School en page 11 de cette édition.

À LIRE AUSSI DANS CE NUMÉRO

