Aperçu de l’édition du 16 décembre 2019

À LA UNE

Des icebergs en décembre!

Quoi de mieux qu’une belle histoire de Noël près d’un feu de cheminée ? Jetez un œil au conte dans Le Petit Gaboteur à la page 12, avec le texte et les illustrations de Marie-José Mahé.

EN MANCHETTE

Focus sur les traditions des Fêtes

Découvrez un survol de certaines traditions festives étonnantes et peu communes ailleurs, préparé par nos guides Cody Broderick, à St. John’s et Anaïs Hébrard, à Saint-Pierre. En page 6 et 7 de cette édition.

Le Caillou et le Rocher unis par l’impro

Début décembre, deux joyeuses bandes d’amoureux de ce genre théâtral ont livré, devant public, la première compétition internationale d’impro opposant Terre-Neuve et Saint-Pierre. Aux commandes, des insulaires québécois. À lire en page 8 et 9.

Dans les décors de Julie Raymond

La graphiste et décoratrice de cinéma Julie Raymond enfile les tournages à Terre-Neuve depuis son déménagement à Trinity East, il y a cinq ans. En 2018, elle est retournée dans son Québec natal pour travailler sur le plateau du film Il pleuvait des oiseaux, récemment présenté à St. John’s. Récit de son expérience en page 11.

À LIRE AUSSI DANS CE NUMÉRO

Pacte entre l’Université Memorial et le Collège Arctique du Nunavut – page 2

Lumières à Port de Grave – page 2

Ici, 30 ans plus tard, la peine et la colère sont encore vives – page 3

Les premières huîtres cultivées à Terre-Neuve prêtes à déguster – page 3

(Dernier) Mot de rédaction : En mode cavale avec Yoko – page 4

Suggestions de « livres à déguster » – page 4

HeritageNL récipiendaire d’un prestigieux prix international – page 5

Lire et voir Terre-Neuve et Le Labrador en français – page 8

À l’agenda communautaire – page 9

Présents d’ici à regarder, à toucher et à écouter – page 10

Consultez l'édition numérique du 16 décembre 2019 (abonnés seulement)