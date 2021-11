Aperçu de l’édition du 15 novembre 2021: Des souvenirs d’hier et des réflexions d’aujourd’hui

Des souvenirs d’hier et des réflexions d’aujourd’hui

Le 11 novembre, les Terre-Neuviens et les Labradoriens prennent un moment pour se souvenir des horreurs de la guerre, des vies qui ont été prises et de leurs histoires. Pour commémorer le jour du Souvenir, Le Gaboteur a fouillé dans le passé pour trouver ces histoires qui méritent d’être rappelées et présente de nouvelles histoires d’aujourd’hui. Des archives et des spécialistes nous parlent des guerres passées, et un témoin nous rappelle des familles militaires d’aujourd’hui. Pages 8 à 10.

L’urgence climatique à St. John’s: deux ans après

Le 4 novembre 2019, la ville de St. John’s déclara à l’unanimité un état d’urgence climatique; l’environnement devenant du coup un enjeu incontournable pour les décideurs en politique municipale. Deux ans après cette résolution politique, quels gestes concrets ont été posés afin de répondre à cette «urgence climatique»? Le conseiller municipal, Ian Froude, et l’activiste environnementale citoyenne, Sarah Sauvé, font part des progrès. Page 2.

Deux enseignantes francophones reconnues pour leur travail

Il y a un million de qualités qui font de quelqu’un.e un.e bon.ne enseignant.e. Le 28 octobre dernier, quatorze personnes éducatrices ont reçu des prix qui visent à reconnaître des qualités particulièrement importantes en éducation: la compassion et l’innovation. Parmi les lauréat.e.s de ces Prix de l’enseignement, deux francophones: Nathalie Brunet et Céline Monnier. Page 3 et 15.

RDÉE-TNL et FFTNL: Une AGA après l’autre

L’AGA du RDÉE TNL: la notion d’engagement: Lors de son assemblée générale annuelle (AGA) du 4 novembre dernier, le Réseau de Développement Économique et d’Employabilité de Terre-Neuve-et-Labrador (RDÉE TNL) a profité de l’occasion pour présenter son plan d’action jusqu’en 2023. Mais au-delà des différents points au programme, l’AGA fut aussi l’occasion de découvrir de nouveaux visages au sein de son conseil d’administration et de mieux comprendre la signification du mot engagement. Page 11.

Une année riche en projets et en lauréats: La 48e assemblée générale annuelle de la Fédération des francophones de Terre-Neuve et du Labrador (FFTNL) s’est déroulée le samedi 6 novembre de manière hybride – en personne à St. John’s et en virtuel. À l’ordre du jour: un bilan des projets, une élection, et la présentation des deux lauréats du Prix Roger Champagne. Page 11.

