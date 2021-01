Aperçu de l’édition du 11 janvier 2021

À LA UNE

Comment ça va?

Dix mois après que la pandémie mondiale a frappé Terre-Neuve-et-Labrador, comment vont les gens ces derniers temps? Et avec les nouveaux vaccins et les nouvelles souches du virus, comment voient-ils la nouvelle année se dérouler? Reprenant le projet «Comment ça va?,» pour l’année 2021 Le Gaboteur a décidé de demander «Comment ça va aller»? Lisez ce qu’ils avaient à dire en page 6, 7 et 8 de cette édition!

EN MANCHETTE

Mouvement social pour de la mobilité en toute sécurité

Début décembre, des défenseurs de l’accessibilité se sont rendus à l’hôtel de ville pour demander un meilleur déneigement des trottoirs, l’une des trois principales demandes adressées au conseil municipal de St. John’s à l’approche de l’hiver. L’année 2021 voit plutôt une faible augmentation du budget de déneigement de la ville, ainsi que de légères coupes dans le budget de Metrobus. À découvrir en page 3 et 11!

Réinventer le théâtre avec The Power of One

Le concept: 40 monologues de Shakespeare, joués par 40 acteurs différents, dans 40 endroits divers de Terre-Neuve-et-Labrador. Voilà l’idée du projet virtuel The Power of One, lancé en septembre 2020 par l’équipe du Perchance Theater. Comment réinventer le théâtre lorsqu’on se retrouve face à une pandémie? Rencontre avec Danielle Irvine, directrice artistique du Perchance Theater depuis 2014, et récemment lauréate du Prix ArtsNL de la meilleure réalisation artistique. Rendez-vous aux pages 5 et 10 pour en savoir plus!

La COVID-19, le vaccin, et de la bière

COVID ou pas, réapparaît avec chaque saison froide «la» solution pour combattre le rhume, à laquelle bien des gens aiment croire: prendre un verre d’alcool tuerait le microbe. Le Détecteur de rumeurs explore ce que l’on en sait en page 9!

À LIRE AUSSI DANS CE NUMÉRO

Brèves – page 2

Des politiques économiques pour les plus vulnérables – page 3 et 11

Qu’en est-il de l’intériorité? – page 4

Les pays qui devront attendre le vaccin plus longtemps – page 9

Agenda communautaire – page 10

Dans nos écoles francophones – page 12

Consultez l'édition numérique du 11 janvier 2021 (abonnés seulement)