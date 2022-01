Aperçu de l’édition du 10 janvier 2022: Voir et entendre l’hiver

Voir et entendre l’hiver

Terre-Neuve-et-Labrador n’est pas étrangère à la neige et à la glace. Les hivers peuvent y être froids et rudes, mais pour l’écrivaine Marlene Creates et le musicien Duane Andrews, ils sont une source d’inspiration créative pour capturer cette saison par des photos, la langue et la musique. À découvrir en pages 6 et 7!

EN MANCHETTE

Se réconforter avec le khichdi

Le nouvel an débute avec des nouvelles

inquiétantes quant à la vitesse fulgurante

à laquelle le variant Omicron se répand à

travers le monde. Si vous vous inquiétez, trouvez du réconfort dans la cuisine avec une nouvelle recette en page 4.

Un jeune francophone souvlève 402 kg

402 kilogrammes, c’est environ le poids d’un piano à queue, ou d’un orignal. Bref, on s’entend pour dire que ce n’est pas une charge légère. C’est aussi le poids total qu’a soulevé Léonard Roussel-Desjardins le 4 décembre dernier, lors d’une compétition de dynamophilie. Lisez l’histoire en page 8 de cette édition.

Des mentors pour les enseignants de demain

Pour qui s’est déjà retrouvé(e) seul(e) à enseigner devant une classe avec un diplôme tout neuf en poche sait que ce n’est pas toujours évident. Encore plus si on se trouve être le ou la seul(e) enseignant(e) de français de son école. Ainsi, de concert avec le ministère de l’Éducation, l’Université Memorial (MUNL) a instauré, depuis septembre 2021, un projet de mentorat destiné notamment aux nouveaux enseignants de français pour les soutenir dans leurs premiers pas. Rendez-vous en page 10 pour en savoir plus!

À LIRE AUSSI DANS CE NUMÉRO

Les priorités francophones de la ville de Kippens – Page 2

L’actu en dessin: Mes bonnes résolutions – Page 2

Nouvelle école francophone à St. John’s: des précisions du CSFP – Page 3

Terre-Neuve-et-Labrador en niveau d’alerte 4 modifié – Page 3

Une lectrice devenue rédactrice – Page 4

Résolution(s) du nouvel an – Page 5

2022: un soupçon de légèreté retrouvée? – Page 5

Science citoyenne à l’épicerie – Page 8

Agenda communautaire – Page 9

Souvenirs de Mosey Burns dans la francophonie terre-neuvienne – page 9

Des Bédéistes de demain au Forum Franco – page 10

Être professeur d’immersion française: «Trouver la joie dans le travail» – page 11

Consultez l’édition numérique du 10 janvier 2022.

Crédit photo couverture: Alick Tsui