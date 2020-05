Aperçu de l’édition du 1 juin 2020

À LA UNE À LA UNE

La cuisine de Dame Nature à Terre-Neuve-et-Labrador

« Où veux-tu aller manger? » – une question qui conduit souvent les gens au McDonalds, la pizzeria la plus proche, ou à l’un des nombreux camions alimentaires du centre-ville de St. John’s (après environ une heure d’indécision de la part de votre partenaire sur ce qu’il ou elle veut manger). Mais, sous le ventre de la bête du marché alimentaire capitaliste se cachent des groupes de personnes qui obtiennent ce dont ils ont besoin pour souper dans les marais et les forêts de la province, grâce à Dame Nature. Fasciné par cela, Le Gaboteur voulait se salir les mains (et se remplir le ventre). Dossier en pages 6, 7 et 8!

EN MANCHETTE

Mode de vie zéro déchet

Les ordures: elles puent, prennent de la place, ne sont pas bonnes pour l’environnement et sont tout simplement inutiles. Le 20 mai, la Social Justice Co-op NL et le Zero Waste Newfoundland and Labrador Action Group ont organisé un webinaire sur la réduction des déchets. Se sentant vert, Le Gaboteur a rejoint l’atelier pour en savoir plus sur la réduction des déchets. À découvrir en page 3!

Comment ça va, Jacinthe et Emily?

Le Gaboteur continue sa chaîne de rapprochement «Comment ça va?» et parlent souvent aux gens à Terre-Neuve-et-Labrador et ailleurs pour voir comment la pandémie ont un effet sur leurs vies. Dans ce numéro, lisez ce que Jacinthe Tremblay, ancienne directrice générale du Gaboteur, et Emily Webb, ont a dire en page 5.

Des lieux insolites à découvrir

Frontières entre les pays fermées, déplacements entre les provinces limités, plans de vacances chamboulés, ou carrément annulés…. Et si la situation actuelle était une bonne manière de nous obliger à découvrir des lieux inexplorés près de chez nous ? Le Gaboteur vous invite à en apprendre plus sur quelques lieux insolites de notre province, en voyage virtuel. Regardez où vous pouvez passer vos staycations dans la province cet été en page 12.

À LIRE AUSSI DANS CE NUMÉRO

Brèves – page 2

L’après-COVID-19 : vague de dépression, d’anxiété et de stress posttraumatique en vue – page 3

La grande messe – page 4

La parole politique, ses effets et son impuissance – page 4

Une campagne de vaccination cet automne ? Impossible – page 9

Rembobinons au 1e juin 1691 – page 10

Quatre nominations pour Le Gaboteur – page 10

Agenda communautaire – page 11

Consultez l'édition numérique du 1 juin 2020 (gratuite pour tous)