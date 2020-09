ALL of Us Every WEAR

Notre projet communautaire CB Nuit 2020 invite les membres de notre communauté à créer des œuvres d’art portables dans leurs bulles. Nous encourageons la présentation unique et imaginative d’œuvres d’art portables. Tout est possible avec l’imagination afin qu’il y ait un large éventail de possibilités – le ciel est la limite!

Tout, de l’art facial à l’art corporel, y compris l’utilisation de textiles, de peinture, d’objets naturels ou trouvés ou de matériaux réutilisables trouvés dans la bulle des membres de la communauté/des artistes, peut être inclus ou utilisé dans la création d’art portable.

L’activité créative peut inclure la couture, le tricot, le tissage, les appliqués, la peinture, la gravure, le crochet, l’assemblage ou le collage d’objets (nous afficherons notre invitation à participer suffisamment tôt pour ceux qui auront besoin de plus de temps).

L’art vestimentaire peut prendre la forme d’une tenue complète ou d’une partie de tenue comme un chapeau ou un fascinateur ou une paire inhabituelle de chaussures ou de gants ou encore un foulard ou un manteau.

Toutes les techniques d’art visuel peuvent être utilisées pour créer de l’art portable.

La peinture corporelle ou la peinture faciale peuvent également être utilisées.

L’art portable doit pouvoir être porté et créé en toute sécurité.

Nous décourageons l’achat de matériel pour ce projet, conformément au mandat environnemental du festival d’art CB Nuit et aux directives sanitaires COVID-19 qui découragent les mouvements et la consommation inutiles.

Un photographe photographiera jusqu’à 50 personnes, familles ou groupes dans leur art vestimentaire dans leur jardin ou leur allée à partir du vendredi 18 septembre. Ces photos seront ensuite assemblées numériquement de manière unique et présentées sur notre site web. Une ligne téléphonique CB Nuit sera disponible pour les questions et les conseils des membres de la communauté qui créeront une semaine avant et pendant le festival.

*Si vous n’arrivez pas à réserver une séance photo professionnelle, nous aimerions que vous vous photographiez et que vous nous envoyiez vos photos.

Un artiste numérique sera engagé pour produire les photos assemblées sous une forme numérique qui sera présentée sur notre site web dans la semaine qui suivra le week-end du festival CB Nuit. Nous avons constaté par le passé que l’ambiance du festival se prolongeait après le week-end. Vous pourrez vous en réjouir et revisiter votre expérience du festival.

Enseignants ! Nous vous invitons à consacrer une partie de votre programme scolaire au projet en donnant à vos élèves la tâche amusante de créer des objets d’art portables, soit individuellement, soit en groupe, soit en famille. Ce pourrait être un excellent projet de classe ! Ce serait un excellent moyen de faire participer la classe à une activité tout en s’impliquant dans la communauté.

*Enfin, lorsque vous créez votre art, nous vous demandons d’être consciencieux de l’appropriation culturelle.

All of Us EveryWEAR

Photo by Tom Cochrane / Sadie MacDonnell and Clare Coleman in Connection/CB Nuit 2019