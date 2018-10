11 octobre 2018 au Rocket – AGA 2018 du Gaboteur Inc + Fiesta

by Info Gaboteur

L’assemblée générale annuelle 2018 de l’organisme Le Gaboteur Inc. aura lieu le 11 octobre prochain. Elle sera suivi d’une soirée festive en français. Membres et non-membres sont les bienvenus!

La fête se déroulera jeudi le 11 octobre 2018 au Rocket Room, situé au 3e étage du Rocket Cafe and Bakery, au 262 Water St. à St. John’s. L’AGA sera suivie d’une trivia et d’une veillée musicale ouvertes à tous. L’équipage du Gaboteur vous y attend dès 18h!

Vous pouvez consulter le rapport annuel 2017-2018 et les états financier 2017-2018.

Programme de la soirée

18 h : Accueil gourmand à The Rocket Room

L’équipage du Gaboteur vous accueillera avec des bouchées gratuites et de la bière ($). Il sera possible de vous abonner ou de renouveler votre abonnement à ce moment.

19 h : Assemblée générale annuelle de Le Gaboteur Inc.

Présentation du rapport annuel et du budget, mise à jour des statuts et règlements et élections du conseil d’administration. L’AGA sera également diffusée en direct sur la page Facebook du Gaboteur pour les membres qui ne peuvent se déplacer à St. John’s.

20 h 30 : Trivia en français

En équipe, testez et approfondissez vos connaissances générales de Terre-Neuve, du Labrador et des sujets traités dans Le Gaboteur en vous amusant. Les questions seront posées en français et les réponses devront aussi êtres présentées, mais tous peuvent participer! Plusieurs prix de participation en prime!

21 h 30 : Musique, danse et chansons

Apportez votre voix, vos instruments et vos pas de danse, c’est le temps d’une session! On va faire ensemble la fête!