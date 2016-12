OFFRES D’EMPLOI – Marine Atlantique

by Info Gaboteur

Hissez les voiles avec Marine Atlantique

Êtes-vous à la recherche d’une occasion unique de gagner un bon salaire tout en travaillant dans un environnement au rythme rapide qui vous donne la possibilité de débuter une carrière, de vous faire des amis pour la vie et d’interagir avec des gens de partout dans le pays?

Nous sommes engagés à créer un environnement favorisant la croissance des employés, le perfectionnement professionnel ainsi que la satisfaction professionnelle. Parmi les avantages de travailler chez Marine Atlantique, on retrouve des salaires concurrentiels, un régime de retraite à prestations déterminées, un régime complet de soins de santé, et des possibilités de perfectionnement professionnel. Venez découvrir la fierté de travailler pour le compte d’une organisation ayant une infrastructure nouvellement construite et revitalisée qui se positionne pour l’avenir.

Marine Atlantique accepte actuellement des demandes d’emploi pour combler les postes suivants sur nos navires:

Capitaine au long cours

Ingénieurs-mécaniciens principaux (3ième classe)

Compagnon cuisinier

Stewards adjoints

Étudiants stewards adjoints

Pour plus d’informations sur ces avertissements, veuillez consulter la section carrières de notre site web. Les candidats intéressés doivent postuler en ligne avant minuit le 04 janvier 2017.

Marine Atlantique est une société d’État fédérale qui assure un service de traversier indispensable entre Terre-Neuve-et-Labrador et le Canada continental continent.

Marine Atlantique souscrit au principe de l’équité en matière d’emploi et de la diversité, et invite les femmes, les Autochtones, les personnes handicapées et les membres des minorités visibles à poser leur candidature. Pour obtenir cette offre d’emploi dans un autre format, veuillez communiquer avec le service des ressources humaines de Marine Atlantique.