Le Gaboteur – Aperçu – 9 octobre 2017

Les élcetions municipales 2017 à Terre-Neuve-et-Labrador sont terminées. Dans plusieurs villes, les conseils demeurent inchangés, mais ailleurs ça brasse. Plusieurs jeunes personnes se sont fait élire, ce qui n’arrive pas tous les jours en politique municipale Maggie Burton, âgée de 26 ans a remporté la plus décisive des victoires aux élections municipales à Saint-Jean! Avec ses 20 623 votes, elle a devancé de loin – près de 4 000 votes, les 13 autres aspirant.e.s à un des quatre postes de conseillers pour l’ensemble de la ville. Dans cette édition du 9 octobre 2017, Le Gaboteur vous propose d’en lire sur Maggie et sur les élections un peut partout en province. Vous trouverez également en page principale un dossier spécial sur la démographie et les défis socioéconomiques auxquels fera face la province et ses villes, à la lumière du recensement fédéral de 2016.

En manchette

Robert Cormier tire sa révérence – Une ère a pris fin à Cap-Saint-Georges lors du récent scrutin municipal. Après 12 ans d’engagement comme conseiller puis comme maire-adjoint de cette localité de la péninsule de Port-au-Port, Robert Cormier a pris la décision de quitter la vie publique et la politique. Il laisse derrière lui une longue liste d’accomplissements. À lire en page 2.

Langue : les régions sous la loupe – Le fait français se porte différemment dans les régions de la province. Ça, nous le savions déjà… Mais pour en savoir plus, Le Gaboteur s’est mis la tête et le nez dans les données du recensement 2016 de Statistique Canada. Des constats intéressants, voir inquiétants, s’en dégagent. À lire en pages 8-9.

Terreur dans les tourbières – Un conte pour les amateurs de frissons, écrit par Marie-José Mahé. En allant à la cueillette, Clarisse, Nicolas et Michel découvre dans son environnement naturel l’emblème floral de Terre-Neuve : la fameuse « Sarracénie pourpre ». Une mauvaise surprise les attend. À lire en page 10.

À lire aussi dans ce numéro :

Un nouvel équipage prend la barre de la Société nationale de l’Acadie – page 2

Deux nouveaux maires et une seule femme sur 14 élus – page 3

Éditorial – Des nouvelles de nous – page 4

En pays de connaissance avec plusieurs nominés à des Prix Music NL – page 5

Ces femmes qui fotn du cinéma en festival – page 5

Le « Monstre » de Suzanne Giroux-Mealey – page 6

Dans les patates pour une bonne cause – page 7

La belle course d’Aimée LeCointre – page 7

De l’École des Grands-Vents à un énorme établissement scolaire d’Ottawa – page 11

Chronique Dans nos écoles francophones – page 11

Intrigue à St. John’s – page 12

1987 : Le Gaboteur commence à voler de ses propres ailes – page 13

La loge Anik au Labrador depuis 1976 – page 14

La FIesta 2017 du Gaboteur – page 14

Amanda Cornect à l’affût des couleurs du temps de la péninsule de Port-au-Port – page 15