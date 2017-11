Le Gaboteur – Aperçu – 6 novembre 2017

Mission accomplie pour Guy Amalfitano! Le 13 mai dernier, l’athlète unijambiste français Guy Amalfitano s’est lancé dans la traversée du Canada à pied à St. John’s. Depuis, il court un marathon par jour, à tous les jours, beau temps, mauvais temps. Le long de son parcours, il a inspiré des gens de tous âges et fracassé des records du Monde. Si tout va bien durant les prochains jours, il atteindra son but à Vancouver le 6 novembre, jour de son anniversaire, réalisant ainsi le rêve inachevé de Terry Fox, son idole et son inspiration. Vous pouvez en lire sur Guy en page 15. Vous trouverez aussi en page 16 un photoreportage de Kenny Grady et Gaston Létourneau, en collaboration avec Jacinthe Tremblay, qui raconte combien accompagner Guy Amalfitano au quotidien peut changer notre façon de voir la vie.

En manchette

Joey Robin Haché chante l’Acadie autrement – L’auteur-compositeur-interprète Joey Robin Haché se produira pour la première fois à Terre-Neuve le 14 novembre prochain au Centre des Grands-Vents. Originaire de Nigadoo, au Nouveau-Brunswick, l’artiste de 28 ans cumule déjà plus de huit ans de tournée, s’est promené d’un océan à l’autre et même outremer pour faire découvrir son univers. Tantôt folk, tantôt plus rock, Joey peut bercer autant qu’il sait casser la baraque. Un spectacle qui promet de vous en faire voir de toutes les couleurs! À lire en page 6.

D’Iberville : héros ou fléau? – Le 18 octobre 1967, Radio-Canada diffusait le premier épisode de télésérie D’Iberville, vantant les hauts faits d’arme de Pierre Le Moyne d’Iberville, héros de la Nouvelle-France et fondateur de la Louisiane. « Il consacré la majorité de sa carrière à combattre les Anglais », résumait le diffuseur public le jour du 50e anniversaire de ce premier épisode. À Terre-Neuve, dans une autre façon de raconter son histoire, il a laissé des traces beaucoup plus sombres. Ce pan de l’histoire de Terre-Neuve a notamment inspiré une chanson de War is Hell (La guerre est l’enfer), le plus récent album du groupe métal Category VI. À lire en pages 7 et 8.

Scoutisme en français à venir – Ches West, commissaire régional Avalon Est du Conseil Terre-Neuve-et-Labrador de Scouts Canada (SC) et résident bilingue de Paradise, a lancé l’idée plus tôt cette année d’un chapitre de scouts 100% en français ici même dans la région de la capitale. Tranquillement, son projet d’offrir une programmation Castors 5 à 7 ans ou Louveteaux 8 à 10 ans se concrétise. Ce serait le premier groupe en français dans la province. Terre-Neuve-et-Labrador. À lire en page 10.

À lire aussi dans cette édition

AGA du RDÉE TNL : Vivement de plus en plus de membres Page 2 et 14

AGA du Gaboteur Inc. : Plusieurs raisons de se réjouir Page 3

Une charte pour la presse écrite francophone Pages 3 et 4

Festival Jeunesse Acadie 2017 : Franco-Jeunes à la rencontre de l’histoire Page 5

Category VI, le métal et MusicNL Pages 8 et 9

Chronique Dans nos écoles francophones Page 10

Petit Gaboteur : Médaille de guerre Page 11

Intrigue à St. John’s Page 12

Geotempête : 4 choses à savoir sur la (vraie) manipulation du climat Page 13