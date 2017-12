Le Gaboteur – Aperçu – 4 décembre 2017

Une nouvelle équipe de basket professionnelle, les Edge, évolue maintenant à St.John’s. Le Gaboteur, sous la plume d’Étienne Vuillaume, fait une plongée dans l’univers de deux joueurs emblématiques de cette équipe : Rudolphe Joly, son Big Man francophone d’origine haïtienne et Carl English, son Big Name, natif de Terre-Neuve. Cette édition propose aussi un retour sur les États généraux du Canada français de 1967, cet événement qui a marqué la rupture entre le Québec et les francophonies en situation minoritaires du Canada ainsi qu’une rencontre bilan de 30 ans d’engagement dans le milieu associatif avec Cyrilda Poirier, présidente sortante de la Fédération des francophones de Terre-Neuve-et-Labrador (FFTNL).

En manchette

Mouvances dans la francophonie associative – Sophie Thibodeau, Stéphanie Bowring et Tony Cornect ont été respectivement élu.es présidente, vice-présidente internet et vice-président externe du nouveau Bureau de direction de la Fédération des francophones de Terre-Neuve et du Labrador (FFTNL) lors de la récente assemblée générale annuelle de cet organisme. Le trio agira également désormais comme conseil d’administration de Franco-Jeunes de Terre-Neuve et du Labrador (FJTNL). Explications par Jacinthe Tremblay des raisons et modalités de ce changement pour l’organisme jeunesse francophone provincial en page 3.

La bonne cause des sirènes barbues – Bien avant son lancement, le 18 novembre dernier, le calendrier Merb’ys 2018 du Club des barbus et moustachus de Terre-Neuve-et-Labrador avait déjà atteint une notoriété mondiale. Depuis, il s’envole comme des pains chauds. Tous les profits de la vente iront à l’organisme Spirit Horse NL. Présentation par Nikola Lebel, modèle sur trois mois de ce calendrier, de cette cause pour laquelle des hommes se sont déguisés en sirènes. À découvrir en page 7.

Troubles au pôle nord – Le bandit de la température – Nathalie Brunet, enseignante à l’École MacDonald Drive Junior High et membre du conseil d’administration du Gaboteur Inc, a créé une courte pièce de théâtre à saveur scientifique à jouer en classe à la veille de Noël. Elle vous l’offre en cadeau en pages 12 et 13.

À lire aussi dans ce numéro

Terre-Neuve-et-Labrador confie la vente du cannabis au privé – 2

Déficit pour le CSFP en 2016-2017, cap sur l’équilibre en 2017-2018 – 2

Les parents se dotent d’une base commune pour aider les petits francophones – 3

Éditorial – À vous tous, nous sommes désolés 4

Sept excuses du Canada en 30 ans – 4

La francophonie provincial 2016-2017, en chiffres 5

Lr Prix Roger-Champagne à Ali Chaisson – 5

Nouveau arrivants au Festival du vent – 6

Un prix pour Josette Bourque et les parents des petits déjeuners – 10

Petit gaboteur « On se déguise » et La tradition des Mummers – 11

Intrigues à St.John’s, chapitre 3 : La grande envolée – 12

Avec Maaika Charron – Votre imagination incarnée à Noël dans un robot – 15

Métiers d’art – pour faire et se faire plaisir (Edna Hall, Michael Lainey, Louis House, Marc Brossard et Denis Abrard) – 16