Le Gaboteur – Aperçu – 29 janvier 2018

Ce Gaboteur consacre sa page couverture, un reportage et son éditorial à la levée de fonds des Merb’ys!, ces hommes barbus et moustachus déguisés en sirène qui ensemble, avec leur calendrier 2018 farfelu, ont amassé 300 446 $ pour Spirit Horse NL, un organisme de thérapie équine oeuvrant auprès des personnes atteintes de problèmes de santé mentale. En page 3 de cette édition, notre collaborateur Nikola LeBel, modèle pour trois mois de ce calendrier, nous introduit dans les coulisses de cette initiative et raconte son origine et les facteurs qui peuvent expliquer son explosion en page 3.

En manchette

Marcel Boudreault, le mécanicien magicien – Marcel Boudreault vit à Labrador City depuis 47 ans. Tout le monde le connait dans ce coin du Labrador. Et pour cause, raconte son ami Charles Garnier, dans un portrait de ce pionnier toujours actif et positif, malgré toutes les raisons qu’il aurait de rester assis sur un sofa et ne rien faire… À lire en page 7.

Rires en vue à la Saint-Valentin à St. John’s – La Tournée de l’humour des Rendez-vous de la francophonie 2018 dans les provinces atlantiques fera son premier arrêt au Centre scolaire et communautaire des Grands-Vents le 14 février prochain. Ce spectacle mettra en vedette les humoristes québécois Sylvain Larocque, Mélanie Couture, Christine Morency et Alexandre Douville. En avant-goût de cet événement, Laurence Berthou-Hébert a rencontré pour Le Gaboteur deux de ses têtes d’affiche : Sylvain Larocque et Mélanie Couture.

Corner Brook , une histoire de papier – La récente décision du Département du Commerce des États-Unis d’imposer des tarifs compensateurs de près de 10 % sur les exportations de papier journal de Kruger, la compagnie aujourd’hui propriétaire du « Moulin » de Corner Brook, provoqué l’inquiétude. À juste titre. Dans cette ville, cette région et plusieurs autres de l’île de Terre-Neuve, la forêt et les produits qu’elle génère sont une source de travail et un mode de vivre depuis près d’un siècle, et tous l’espèrent, de l’avenir aussi, explique en page 14 notre collaboratrice à Corner Brook Kenny Grady, avec la collaboration de Charles Pender.

À lire aussi dans ce numéro

Quatre demandes pour revamper l’École Notre-Dame-du-Cap – page 3

Nom de la nouvelle école de Saint-Jean : prise 2 – page 3

Éditorial – Ces idées qu’on aime – page 4

Intentions, promesses et actions – page 4

Changement de garde au Commissariat aux langues officielles – page 5

Raymond Théberge, nouveau commissaire aux langues officielles – page 5

À l’agenda communautaire, entre autres – page 6

Petit gaboteur – « Meuh » ou « Moo » ? – page 10

Intrigues à St. John’s – page 12

La luminothérapie : efficace pour la dépression hivernale ? Vrai – page 13

Brèves TNL – page 15

Photoreportage – Pris au piège de la caméra cachée – page 15