Le Gaboteur – Aperçu – 27 mars 2017

En 2016, la jeune Grace Goudie (11 ans) et sa mère Janice Goudie, éditrice du périodique Them Days, ont ouvert une entreprise d’accessoires pour poupées nommée The LabraDoll Closet. Il s’agit d’une boutique en ligne qui permet d’acheter des vêtements et des accessoires pour des poupées de 18 pouces. Notre jeune journaliste Lizaveta Zarakova a réalisé une entrevue avec Grace, cette jeune femme d’affaires qui étudie à l’École Boréale, de Happy Valley-Goose Bay.

La part du lion pour le transport routier

Plusieurs écoles seront construites ou agrandies dans la région de Saint-Jean dans les cinq prochaines années dans le cadre du plan d’investissement en infrastructures de 3 milliards de dollars pour les cinq prochaines années annoncé le 17 mars dernier par le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador. Une deuxième école francophone n’est pas au programme. La part du lion de ce plan d’investissement va au transport routier.

Champions de curling !

Le 12 mars dernier, dans un stade Mile One bondé, le Saint-Jeannois Brad Gushue a pointé, comme on le dit pour la pétanque, et sa pierre de granit écossais s’est arrêtée une centaine de mètres plus loin, quelques centimètres plus près du « cochonnet » (le centre des anneaux peints sur la glace) de celle de son adversaire Kevin Koe, de l’équipe du Canada. Marc Despatie était sur place et raconte. en page 6, la victoire de l’équipe de Terre-Neuve-et-Labrador au Brier 2017.

Le « Boondoggle » Muskrat Falls et ses traductions françaises

Il y a un mois, Le Gaboteur a reçu ce courriel d’un lecteur. « Dans le numéro du 13 février 2017, vous avez écrit qu’il est devenu “évident que le projet de barrage hydroélectrique de Muskrat Falls est insensé, à tous points de vue.” “Insensé” : vous n’y allez pas du dos de la cuillère ! Je veux bien vous croire. Parmi mes nombreux défauts, toutefois, est celui de ne pas suivre d’assez près l’actualité locale (celle de St. John’s et de TNL). Aussi vous serais-je très reconnaissant si vous vouliez bien m’envoyer quelques liens ou autres outils qui me permettrait de comprendre pourquoi le projet de Muskrat Falls est “insensé”. » Des réponses à cette questions sont en pages 8 et 9 de cette édition.

Voici donc quelques liens et outils en réponse à ce lecteur

Éditorial – De la désobéissance civile, des injonctions et du droit du public à l’information – Page 2

Un grand prix littéraire pour Paul Rowe – Page 3

Francophonie, la voie du succès – Page 4

Beaumont-Hamel, le sacrifice d’une nation – Page 5

Rencontre avec Mathieu Laviolette : « Les enfants sont fiers de représenter leur école francophone » – Page 7

Apprendre à aimer les brocolis, c’est possible – Page 10

Haïti – Une demi-journée de travail pour moi, des mois de salaire pour eux – Page 11

La thérapie Bowen disponible en français – Page 15