Le Gaboteur- Aperçu – 27 février 2017

by Rédaction Gaboteur

Une fois n’est pas coutume… Les pages centrales de cette édition sont consacrées au Gaboteur. En page 8, nous dévoilons les faits saillants de l’Enquête de satisfaction sur journal menée du 30 janvier au 10 février dernier. Bonne nouvelle pour l’équipe : 80 % des lecteurs se montrent satisfaits ou très satisfaits du journal. Les résultats de cette enquête et les critiques, positives ou négatives, sont autant de pistes pour envisager le futur du Gaboteur. En page 9, nous présentons la démarche de la rédaction pour choisir les sujets qui se retrouvent dans chaque édition ainsi que leur traitement. Pour consulter les résultats de l’Enquête de satisfaction, cliquez ICI.

Vous pouvez acheter cette édition à l’unité en cliquant ICI.

En manchette

Bientôt les Jeux franco-labradoriens – La 33e édition de cet événement hivernal sera lancée le 3 mars prochain à Labrador City et prendra fin le 5 mars. Ces Jeux sont une initiative de l’Association francophone du Labrador. La majorité de ses activités se déroulent dans cette localité et à Wabush.

La rockeuse Izabelle à Saint-Jean – La chanteuse originaire du Nouveau-Brunswick a inclus la capitale de la province dans sa tournée 2017. Elle sera sur la scène du Centre des Grands-Vents le 11 mars prochain. Elle interprétera plusieurs pièces de son album lancé en 2016 et baptisé Izabelle.

Lire et écrire le génocide – Depuis janvier 2017, le Département des langues, littératures et cultures de l’Université Memorial est dirigé par le francophone Philippe Basabose PHD. Ce professeur de littératures de langue française spécialisé, entre autres choses, dans les thèmes de l’anti-colonialisme et du génocide, enseigne depuis dix ans à Saint-Jean. Il raconte son parcours dans une entrevue réalisée par Aude Pidoux.

À lire aussi dans ce numéro

Imo, ses patates et Donald Trump – page 2

Recensement 2016 – Faits saillants sur la population de la province – page 3

Les rendez-vous de la francophonie se préparent – page 4

Les francophones de Happy Valley-Goose Bay rêvent d’un meilleur futur – page 10

Duval, en Haïti : un chantier bien différent de chez nous – page 11

Petit Gaboteur – Jeux pour en apprendre plus sur le coeur – page 13

Saint-Valentin : combien pour une rose à Nain – page 15