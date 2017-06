Le Gaboteur – Aperçu – 26 juin 2017

Valser, c’est une façon tendre de bouger. Quelques mouvements simples sur des airs connus ou méconnus et nous sommes ailleurs, tout en étant ici, et maintenant, partout sur cette planète pour laquelle nous avons de plus en plus de raisons de nous inquiéter. Et autant de raisons de célébrer. Ici, à Terre-Neuve-et-Labrador, en français, nous oscillons entre ces deux directions. Cette édition met en vitrine, par ses événements et ses plumes, les grandeurs de notre minuscule francophonie, la plus minuscule des francophonies du pays. Une francophonie riche et fière de son patrimoine, de sa culture, de ses lieux chargés d’histoire et de ses gens. Évadez-vous cette édition spéciale de l’été 2017 en découvrant ou redécouvrant les secrets bien cachés de la province.

En manchette

Dans les coulisses de la télésérie Hors Circuits – Le 4 juillet, UNIS TV amorcera la mise en ondes de la deuxième saison de la série documentaire Hors Circuits, produite par Xavier Georges (Sibelle Productions!). Chacun des huit épisodes de cette nouvelle mouture ouvre un passage vers des sites oubliés ou inaccessibles de Terre-Neuve-et-Labrador, tels l’île de Fishot, la station baleinière de Williamsport, la forteresse de Baie-Château et les villages de pêcheurs de Grand bruit et Petites. Le Gaboteur a conversé avec Xavier Georges à la veille du lancement de Hors Circuits au Centre des Grands-Vents de Saint-Jean, le 28 juin. À lire en page 3.

Bouffe : entre la survie et la gastronomie – Qu’est ce qui définit l’alimentation d’un peuple? La tradition, le territoire, l’éducation? En bout de ligne, l’art de se nourrir, au-delà des influences sociales et territoriales, oscille toujours entre survie et gastronomie. Et dans ce rituel millénaire de préparation du repas, il y a toujours un désir d’étonner ou de se faire étonner. Incursion dans les traditions culinaires et la nouvelle cuisine de Terre-Neuve-et-Labrador en page 12 et 13 de ce numéro. Un dossier signé Jean-Pierre Arbour, de Happy Valley-Goose Bay, au Labrador.

Pour de vraies histoires de pêche – Après six longs mois d’hiver au Labrador, l’été est enfin de retour. Pour les passionnés de plein-air, la solution pour vraiment décrocher de la routine pendant les vacances estivales est inévitablement le camping et la pêche. Vous prévoyez faire un tour dans l’ouest du Labrador et tenter l’expérience? En page 14, notre collaborateur Charles Garnier vous propose, quatre sites, selon votre type de personnalité, votre niveau d’endurance à la vie sauvage et vos moyens de transport.

À lire aussi dans ce numéro :

Éditorial : Valser – page 2

Un autre belle récolte de Prix d’excellence de l’Association de la presse francophone (APF) pour Le Gaboteur – page 2

Dans les coulisses de Hors Circuits avec son producteur Xavier Georges – page 3

Quand la culture vient en renfort au tourisme à Gander – page 4

Come from Away : un antidote à la peur sur un air de gigue – page 4

Saint-Jean – Festival de Tombolo | 7 au 9 juillet : Musicalité multiculturelle – page 6

Labrador – Festival de plage de North West River | 22-23 juillet – page 6

Plaisance-Saint-Pierre – Ternua | 26 au 28 juillet : 400 kilomètres à la rame dans l’Atlantique nord! – page 7

Corner Brook, Norris Point – Grands voiliers 2017 | 29 au 31 juillet – page 8

Cap-Saint-Georges – Festival régional de Port-au-Port | 5 et 6 août – page 8

Saint-Jean – Festival Folk de Terre-Neuve-et-Labrador | 4 au 6 août 2017 : Le retour des francophones sur la scène principale – page 9

L’Anse-à-Canards – Un plaisir du Vieux Temps | 12 et 13 août : 30 ans déjà! – page 9

L’été communautaire francophone 2017 – page 11

Shivva et Misigak, plats traditionnels labradoriens – page 13

À la rencontre des premiers peuples – page 13

En reprise : Une tout autre histoire de pêche à Twillingate – page 16

La pêche à la morue : de l’industrie à la récréation – page 16

Couvre-sol à savourer – page 17

Frédéricton – Jeux de l’Acadie | 28 juin au 2 juillet : Cherchez les chandails verts aux Jeux de l’Acadie – page 18

Moncton – Jeux de la francophonie canadienne | 10 au 15 juillet : Une délégation record pour Terre-Neuve-et-Labrador – page 18

Balade interactive à Labrador City – page 20

Escapade à Rigolet, ou quand une croisière peut être à petit prix – page 21

Cap vers les îles, les fjords et des trottoirs de bois – page 21

Concours « C’est où? C’est où? » – page 22 et 23