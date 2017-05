Le Gaboteur – Aperçu – 22 mai 2017

Ce numéro du 22 mai du Gaboteur est une édition spéciale 100% jeunes! En effet, tous les textes et toutes les photos présentent le regard, les réflexions et les réalisations de jeunes de Terre-Neuve-et-Labrador sur l’actualité, des grands enjeux de société, le fait français dans la province, l’immersion, la lecture, et bien d’autres questions, telles les relations des humains avec les animaux. La majorité des jeunes qui prennent ou de qui nous rapportons la parole dans cette édition osent dire ce qu’ils pensent, ce qu’ils observent et ce qu’ils désirent. Et fait encore plus remarquable, tous les signataires d’articles de cette édition ont livré leurs textes en français, qu’ils soient francophones de langue maternelle ou qu’ils aient appris notre langue dans des programmes d’immersion.

Dans cette veine, nous avons choisi d’accorder la UNE de l’édition à Shallaway, ce chœur de jeunes de la région de Saint-Jean nommé en 2015 « meilleur chœur d’enfants du monde », qui se déplacera à Ottawa pour participer aux célébrations entourant le 150e anniversaire de la Confédération, le 1er juillet prochain, en chantant aussi en français!

En manchette

Un Prix des Arts et des Lettres pour Nadia Marmouche



Nadia Marmouche est la récipiendaire 2017 du Prix des arts et des lettres de Terre-Neuve-et-Labrador dans la catégorie junior. Il est décerné à l’auteur du meilleur texte littéraire écrit par des 18 ans et moins. Ancienne élève de l’École des Grands-Vents du Conseil scolaire francophone provincial (CSFP), Nadia étudie maintenant à l’école secondaire Holy Heart du Newfoundland and Labrador English School District (NLESD). Son texte est disponible en page 4.

Immersion en immersion

Plus de 10 000 élèves étudient actuellement en immersion française dans des écoles du district scolaire anglophone, le Newfoundland and Labrador English School District. Plus d’un millier d’autres suivent le programme de français intensif destiné aux élèves de 6e année. En visite dans les écoles secondaires Gonzaga, à Saint-Jean, et Holy Spirit, à Conception Bay South, nous avons rencontré huit de ces élèves pour connaître leur vision de la francophonie, leurs défis pour pratiquer le français au quotidien et leur évaluation des programmes d’immersion. Lumière sur l’autre relève de la Francophonie provinciale à lire en pages 8, 9 et 10.

Pourquoi on adore nos animaux

Un amour sans condition et une dépendance mutuelle: c’est ce qu’a découvert Benjamin Wall, élève en 11e année à l’école secondaire Gonzaga à Saint-Jean, en adoptant une petite chienne, il y a deux ans. En immersion française depuis l’âge de 5 ans, c’est justement de cette expérience qu’il a choisi de parler lors du concours d’art oratoire organisé par Canadian Parents for French le 6 mai dernier. Son texte est disponible en page 12 et son témoignage sur sa francophonie en page 9.

À lire aussi dans ce numéro

La parole et la plume aux jeunes – Page 2

Lettre ouverte : À la défense de l’éducation en français – Page 2

Le Choeur de jeunes Shallaway chante aussi en français – Page 3

Une délégation provinciale au féminin à Gatineau le 3 juin – Page 3

Levi Moulton : La religion organisée – Page 5

Kaitlyn Tobin : Revoir nos jugements – Page 6

Maggie O’Connell : Bien que nous disions « Jamais plus » – Page 7

Shae LeDevehat : Plaidoyer pour le français -Page 10

Hannah Wadman-Scanlan : Réflexion sur l’importance de la lecture en immersion française – Page 11

TEDxYouth@StJohns, Pour les jeunes, par les jeunes – Page 12

Le Gaboteur à nouveau 4 fois finaliste à des Prix d’Excellence – Page 15