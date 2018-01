Le Gaboteur – Aperçu – 15 janvier 2018

Chaque année, plusieurs étudiants ou diplomés de l’Université Memorial s’envolent vers Saint-Pierre et Miquelon ou la France métropolitaine pour poursuivre leur formation ou pour travailler. Quelles sont leurs motivations ? Que font-ils de leurs temps libres? Quelles leçons tirent-ils de cette expérience ? Pour cette première édition de l’année 2018, Le Gaboteur a demandé à l’un d’entre eux, Cody Broderick, de répondre à ces questions. En pages 8 et 9, incursion, dans son parcours et celui de deux autres jeunes Terre-Neuviens qui vivent cette expérience, Colin O’Okeefe et Amber Brenton.

En manchette

Sauvons nos médias communautaires – Dans une lettre ouverte percutante adressée aux ministres fédérales Mélanie Joly (Patrimoine canadien) et Carla Qualtrough (Services publics et Approvisionnement), Francis Sonier, Paul Demers et Steve Bonspiel, respectivement présidents de l’Association de la presse francophone, de l’Association des radios communautaires du Canada et de Quebec Community Newspaper, lancent conjointement un appel à la coopération du gouvernement du Canada pour mettre en place, de toute urgence, un plan d’action pour sauver VOS médias. « Les médias communautaires acceptent la tendance vers la présence numérique. Mais, il va sans dire que les réalités des communautés de langues officielles ne peuvent être comparées aux autres communautés. Il est impensable, qu’à court et moyen terme, les médias communautaires pourront générer assez de revenus issus d’une plateforme numérique pour être en mesure de poursuivre leurs opérations et continuer à informer leurs communautés », écrivent-ils en page 4.

Quand l’« autre » devient un fier Terre-Neuvien – Comment améliorer la démocratie à Terre-Neuve-et-Labrador? Les réponses de près de 90 personnes à cette question sont réunies dans le livre Democraty Cookbook, publié à l’automne 2017 par la Faculté des sciences humaines et sociales de l’Université Memorial. La francophone Valérie Vézina s’est penchée sur la difficulté pour les citoyens venus d’ailleurs de se sentir partie prenante de la société terre-neuvienne et labradorienne, en proposant également des pistes de solution. Une réflexion à lire en page 7.

La grippe d’homme existe-t-elle ? – Intro – « La grippe d’homme existe », titraient Le Devoir et Météomédia le 12 décembre 2017 citant « une étude » d’un professeur adjoint de l’Université Memorial publiée dans le prestigieux British Medical Journal. « Une étude qui cherche à comprendre la grippe d’homme », titrait plus prudemment Radio-Canada. Devant cette nouvelle bien de saison, le Détecteur de rumeurs de l’Agence Science-Presse s’est permis de faire une mise en garde : cette étude… n’en était pas une. Détails en page 13.

À lire aussi dans ce numéro

Revue 2017 de la francophonie canadienne – page 2

Revue 2017 pour Terre-Neuve-et-Labrador, le Théâtre Rising Tide en action – page 2

40 millions pour améliorer les services Internet dans la province – page 3

Brèves TNL – page 3

Nouveaux services en vue pour l’immigration francophone – page 5

Autres bénéficiaires des investissements provinciaux en immigration – page 5

Reprise communautaire francophone – page 6

Trois rendez-vous cinéma en français à venir à MUN – page 10

Le Petit gaboteur – Au parc Bowring – page 11

Intrigues à St. John’s – page 12

Investissements majeurs à l’aéroport de Wabush – page 14