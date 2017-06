Le Gaboteur – Aperçu – 12 juin 2017

Le 30 mai 2017, le drapeau francophone de Terre-Neuve-et-Labrador a été hissé à peu près au même moment à l’édifice de la Confédération, à Saint-Jean et devant les hôtels de ville de Labrador City et de Happy Valley-Goose Bay. Il était déjà au haut d’un mât devant l’hôtel de ville de Saint-Jean depuis la veille et il a été arboré à l’hôtel de ville de Cap-Saint-Georges le 2 juin. C’est tout un rayonnement pour ce drapeau, adopté en octobre 1986 par les membres de la Fédération des francophones de Terre-Neuve et du Labrador (FFTNL) et érigé pour la première fois 30 ans plus tôt, le 30 mai 1987, à La Grand’Terre. Ce jour-là, environ 200 personnes étaient réunis également pour fêter la première pelletée de terre de la future école francophone de La Grand’Terre. Comme il y a 30 ans, Le Gaboteur était sur place pour participer et témoigner de cet important jalon d’histoire dans un photoreportage réalisé par Laëtitia Rattier, Catherine Fenwick et Jacinthe Tremblay en page 16 de cette édition.

En manchette

État des lieux sur la nouvelle école à Saint-Jean – Les travaux en vue de l’ouverture d’une nouvelle école francophone à Saint-Jean dès septembre 2017 vont bon train. Le point sur les travaux en cours et à venir ont occupé une grande partie de la 94e réunion régulière du conseil d’administration du Conseil scolaire francophone provincial de Terre-Neuve-et-Labrador du 3 juin dernier. Une réunion d’information publique pour faire à nouveau le point aura lieu le 20 juin prochain. À lire en pages 3 et 15.

Nos abeilles n’ont pas le bourdon – Contrairement à leurs sœurs des continents américain et européen, les abeilles de Terre-Neuve se portent bien : leur position géographique les protège d’un mal devenu mondial, les attaques du parasite varroa. En pages 8, 9 et 10 de cette édition, nous vous proposons, en plus des explications sur le contexte particulier de l’apiculture sur l’île de Terre-Neuve, des rencontres avec des apiculteurs passionnés ainsi qu’un petit rappel du rôle des abeilles et de leur situation sur la planète. Un dossier signé Florian Euzen.

10 trucs pour ne pas stresser avant les examens – Les examens arrivent à grand pas avec leur lot de pages à lire et à relire, les pages pleines de notes, les surligneurs qui virevoltent sur les feuilles blanches et bien sûr une certaine dose de stress. « Nous sommes tous passés par là, le stress et la fatigue sont une combinaison horrible», rappelle Laurie Lalancette Bergeron, notre collaboratrice jeunesse à Labrador City. « Les examens sont stressants, mais ne t’inquiète pas, tout ce que tu dois faire est prendre une grande respiration et lire mes 10 meilleurs trucs pour passer à travers la semaine la plus intense de l’année scolaire », ajoute-elle avant de partager, justement, ses 10 meilleurs trucs en page 12.

À lire aussi dans ce numéro :

« La loi, c’est la loi » – page 2

Ralliement Ottawa Ville bilingue – page 2

La traversée de l’espoir de Guy Almafitano – page 3

Jeff Foran, lauréat du Prix des arts et des lettres – page 4

Nouvelles oeuvres pour les artistes de Création à deux vois – page 4

Nouveau pôle de ralliement francophone sur la côte Ouest de Terre-Neuve – page 5

Appel de candidatures pour le Prix Roger-Champagne – page 5

Faut-il moderniser le français? – page 6

Mireille Messier, l’écrivaine qui espère créer des vocations – page 7

Jonathan Claveau honoré pour avoir fait bouger les jeunes et les adultes – page 11

La boss des maths aux Grands-Vents – page 11

Les avantages et les inconvénients de vivre à l a campagne – page 12

Ava Djan-Chekar plongera aux Jeux du Canada – page 12

Petit gaboteur, Jeux de pique-nique – page 13

Réunion du CA du CSFP, en bref – page 15