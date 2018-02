Le Gaboteur – Aperçu – 12 février 2018

by Rédaction Gaboteur

Des voix s’élevaient depuis des mois à Terre-Neuve-et-Labrador pour réclamer un audit judiciaire du projet hydroélectrique de Muskrat Falls. « Un tel audit est essentiel pour répondre correctement au termes de référence de la commission d’enquête sur le projet hydroélectrique de Muskrat Falls », a décidé son commissaire, le Juge Richard LeBlanc. Le Gaboteur fait le point, en page 3 de cette édition du 12 février 2018, sur cet audit confié à la firme Grant Thorthon. « La Commission mènera ses travaux et ses audiences publiques en anglais, mais les témoignages et mémoires en français sont les bienvenus », a par ailleurs fait savoir au Gaboteur la co-conseillère et porte-parole auprès des médias de la Commission d’enquête sur le projet de Muskrat Falls, Kate O’Brien.

Également en vedette de cette édition : Coups de foudres migratoires, notre dossier spécial de la Saint-Valentin. À lire dans ce dossier : De Dubaï à St. John’s – Après 9 218 kilomètres, de Parjwala Dixit; Aimer jusqu’à Terre-Neuve… , de Kenny Grady, D’une Île à une Big Land, d’Émilie L. Angers, Quand une Valentine de St. John’s rencontre un Valentin de Saint-Pierre, d’Anaïs Hébrard, et Une Saint-Valentin au naturel, d’Étienne Vuillaume.

En manchette

En route vers les Prix de la musique de la côte Est – L’Association de la musique de la côte Est (ACME) célébrera son 30e anniversaire à Halifax du 2 au 6 mai prochains. Les artistes du Nouveau-Brunswick dominent chez les francophones finalistes de Prix de la musique de la côte Est. Terre-Neuve-et-Labrador est dans la course avec 20 nominations. Détails et liste des finalistes de Terre-Neuve-et-Labrador en page 5.

Petit tour des symboles de la Saint-Valentin – Cupidon, la rose, le rouge et le blanc, le bouquet de fleurs, les oiseaux : la colombe, le cygne et les Amoureux de Peynet, introduits par notre collaboratrice à Corner Brook Kenny Grady, en page 9.

Coup de coeur entrepreneurial à Trouty – Les coups de foudre peuvent parfois aussi être l’étincelle de la création, à Terre-Neuve-et-Labrador, d’entreprises tenues par des francophones. À preuve, le récit, en page 14, d’un coup de coeur pour la place qui a conduit Michèle Gagnon et René Lavoie, un couple de Québécois, à ouvrir un gîte à… Trouty.

À lire aussi dans ce numéro

Médias en milieu minoritaire – De l’aide gouvernementale réclamée – page 2

Brèves TNL – 2 et 15

Éditorial – Vive les réseaux ! – page 4

À chacun sa Chandeleur – page 6

La Chandeleur des Franco-Terre-Neuviens – page 6

PETIT GABOTEUR – On va fêter le Mardi gras – page 11

Intrigues à St. John’s – page 12

Recette de croquignoles – page 13

Le Gaboteur remercie Tony Butt, le Reluctant Chef – page 15