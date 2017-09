Le Gaboteur – Aperçu – 11 septembre 2017

Pour cette édition de la rentrée, Le Gaboteur consacre son dossier principal au spectacle « Le Canada, c’est complexe » qui a amorcée au Labrador le 3 septembre dernier et qui prendra fin en novembre au Yukon. Cette comédie satirique, créée sous la direction de la Terre-Neuvienne Mary Walsh, propose un regard à la fois tendre et cinglant sur l’histoire du pays. Rencontre avec cette grande dame de l’humour et le francophone « officiel » de l’équipe d’interprètes Thomas Duret en pages 8 et 9.

En manchette

Le français à Terre-Neuve-et-Labrador : état des lieux – Les données sur la langue du Recensement 2016 dévoilées par Statistique Canada en août dernier invitent à dresser un portrait nuancé de l’état du français à Terre-Neuve-et-Labrador. Selon l’angle d’examen, les chiffres révèlent à la fois stabilité, fragilité et croissance. À lire en page 3

Sur les traces de Terry Fox – Le 13 mai dernier, l’athlète unijambiste français Guy Amalfitano s’est lancé dans la traversée du Canada à pied, à des poussières de la statue de Terry Fox, à St.John’s. Au terme de son périple de plus de 900 kilomètres à Terre-Neuve, Kenny Grady, une francophone de Corner Brook, s’est jointe à l’aventure en devenant conductrice du camping-car du coureur jusqu’à Montréal. Témoignage de son expérience en page 6.

Des rentrées scolaires mouvementées – Ces jours-ci, espoir et inquiétude entourent l’ouverture d’une deuxième école francophone à St.Johns, la capitale de Terre-Neuve-et-Labrador. Mais de telles émotions ont marqué de nombreuses autres rentrées au cours des années, peut-on lire en page 15 dans la nouvelle chronique « Mémoire » signée Steven Watt.

À lire aussi dans ce numéro :

Nouveau Corridor de transport dans le Nord : une seconde Transcanadienne? – page 2

Pendant ce temps au Labrador – page 2

Newfoundland to rhe rescue dans l’Espace Franco du Festival Folk – page 3

Éditorial – Quel été! – page 4

Rencontre – L’histoire vue par les Mi’kmaq – page 5

L’automne communautaire 2017 – Le suspense prendra fin dans quelques jours – page 7

Nouvelles présidentes et nouveaux CA à Saint-Jean et au Labrador – page 7

Nouvelle présidente par intérim pour Franco-Jeunes – page 7

Frewfies et francophonie : un retour sur le festival Folk – page 10

Ciné-Club francophone à MUN – page 11

Apprendre à camper dans le parc Pippy – page 12

Cuisiner, déguster, s’amuser en famille – page 12

L’architecture rurale et urbaine de Terre-Neuve, vue par Glenn Power – page 16