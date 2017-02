Possibilité d’emploi

Coordonnateur, Opérations maritimes, Sécurité

Administration portuaire de St. John’s

(Poste permanent)

L’Administration portuaire de St. John’s (APSJ) est à la recherche d’une personne très motivée qui se joindra à son équipe en tant que coordonnateur, Opérations maritimes, Sécurité. Le titulaire du poste veillera à l’inspection des biens de l’APSJ en ce qui a trait à la sécurité; aux enquêtes, rapports et suivis relatifs aux questions de sécurité. Il aidera à l’établissement et la mise en œuvre de plans d’urgence portuaires ou de plans connexes et il veillera à la fourniture des services opérationnels portuaires habituels, le cas échéant.

Voici certaines des responsabilités particulières:

Veiller à la sécurité des personnes et à la protection des biens; coordonner les tâches et les responsabilités du personnel de sécurité contractuel;

Coordonner et fournir les services de sécurité sur place pendant les visites des navires de croisière et les événements spéciaux;

Assurer la liaison avec les exploitants de terminaux, les organisations syndicales du port, les exploitants de navires, les utilisateurs portuaires, d’autres administrations portuaires et avec les organismes d’application de la loi en ce qui a trait aux questions de sécurité portuaire;

Mettre en oeuvre le Programme d’habilitation de sécurité en matière de transport maritime et le programme de laissez-passer de zone réglementée de l’APSJ.

Préparer et actualiser divers documents et rapports.

Servir d’agent de sécurité portuaire suppléant et d’agent de sécurité des installations maritimes de l’APSJ assujetties à la Loi et au Règlement sur la sûreté du transport maritime. Agir comme agent de l’autorité en vertu de la Loi maritime du Canada.

Fournir les services opérationnels portuaires habituels, dont, l’intervention suite aux incidents, en collaboration avec les armateurs, les agents, les équipages et les Services de communications et de trafic maritimes (SCTM), le cas échéant, à la demande du gestionnaire, Opérations maritimes et capitainerie.

Assurer le service sur appel, par roulement; poste pourrait aussi comporter des heures supplémentaires.

Qualifications

Bien connaître les opérations, les pratiques et les techniques de transport maritime en ce qui a trait à la sécurité des navires, des installations maritimes et des activités connexes.

La connaissance de la préparation aux situations d’urgence, de la planification d’intervention en cas d’urgence et de secours, et des méthodes pour effectuer les vérifications, les inspections et des techniques de contrôle et de surveillance sera un atout indéniable. Excellentes aptitudes en communication et compétence en définition des problèmes, en évaluation des situations, en analyse de problèmes et en solutions de rechange, et recommandation de solutions judicieuses et constructives.

Les connaissances et les aptitudes souhaitées pourront avoir été acquises par l’obtention, à tout le moins, d’un diplôme de programme de trois ans dans le domaine de la sécurité, sûreté, préparation aux situations d’urgence/planification des mesures d’urgence. Le titulaire devra posséder au moins cinq années d’expérience connexe.

Une attestation de sécurité et un permis de conduire valide seront nécessaires.

L’Administration portuaire de St. John’s offre un régime concurrentiel de rémunération et d’avantages.

Pour postuler, prière d’envoyer par courriel votre dossier de candidature et une lettre d’accompagnement à l’adresse suivante avant 15 h (HNT), le 17 février 2017 :

Administration portuaire de St. John’s

C.P. 6178

1, rue Water

St. John’s, NL, A1C 5X8

À l’attention du : Gestionnaire, Opérations maritimes et capitainerie

Courriel : careers@sjpa.com

L’Administration portuaire de St. John’s souscrit au principe de l’équité en matière d’emploi. Nous remercions tous les candidats qui postulent, mais ne communiquerons qu’avec ceux qui seront sélectionnés.

Note : la forme masculine désigne aussi bien les femmes que les hommes dans le présent document.