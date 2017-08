Cerfs-volants à Port-au-Port et chasse au trésor à St.John’s pour la Fête de l’Acadie

La Fête de l’Acadie sera célébrée en grand cet été à St.John’s et sur la péninsule de Port-au-Port, grâce au soutien financier de Canada 150. Bien que la date officielle de cette fête soit le 15 août, les festivités dans la capitale auront lieu deux jours plus tôt, le dimanche 13 août, pour permettre à tous ceux et celles qui ne sont pas en vacances d’y participer. Au programme de ces célébrations organisées par l’Association communautaire francophone de Saint-Jean : activités familiales, BBQ, jeux et activités en plein air, concert etc…

Sur la Côte Ouest, la Fête de l’Acadie sera célébrée le 15 août au Parc du Boutte du Cap à Cap-Saint-Georges, dans la péninsule de Port au Port, à partir de 16h. Des ateliers de fabrications de cerf-volants à l’effigie du drapeau acadien ainsi qu’un pique-nique communautaire auront lieu. Pour plus d’informations, consultez la page Facebook Port au Port info.