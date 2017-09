Bientôt la rentrée scolaire et le retour du Gaboteur : aperçu ce que nous préparons

by Rédaction Gaboteur

Le 6 septembre, toutes les écoles de Terre-Neuve-et-Labrador ouvriront leurs portes aux élèves de la maternelle à la 12e année. Le 7 septembre, c’est portes ouvertes à l’École intermédiaire et secondaire de Saint-Jean. Quelques jours plus tard, le 11 septembre, Le Gaboteur fera également sa rentrée. L’heure est aux préparatifs pour le personnel scolaire, les parents et leurs enfants. Le prochain Gaboteur est aussi en train de prendre forme. Vous y trouverez, entre autres, un article sur les résultats du recensement de 2016 sur la langue pour Terre-Neuve-et-Labrador; une entrevue avec Beatrice Hunter, une des Protectrices de la terre du Labrador (Labrador Land Protectors) emprisonnée cet été au pénitencier à sécurité maximum de Saint-Jean ainsi qu’une incursion dans les coulisses de la tournée nationale de la comédie satirique « Le Canada, c’est complexe », qui sera lancée le 3 septembre prochain à Happy Valley-Goose Bay.

Ce Gaboteur marquera également le lancement de la chronique « Mémoire «, consacrée à l’histoire de la francophonie provinciale. Le 11 septembre, cette chronique, rédigée à partir des archives du journal et de sa banque de photos, rappellera les rentrées scolaires dans les écoles francophones de Terre-Neuve et du Labrador.

Pour alimenter cette chronique, nous ferons également appel à votre mémoire pour identifier des gens ou des événements sur nos photos d’archives, comme celle-ci, où l’on voit une pancarte érigée dans les années 1980 sur le site du futur Centre scolaire et communautaire Sainte-Anne, à La Grand’Terre.

Appel à votre mémoire

Reconnaissez-vous votre auto ou camion?

Oui? Peut-être? Écrivez votre réponse en commentaire de cet article.