Avis de convocation : AGA spéciale du Gaboteur – 23 février 2017

Le Gaboteur Inc. convie ses membres* à une assemblée générale spéciale le 23 février 2017, à 19 h (TNL). Son objectif principal est le faire le point sur le suivi du plan d’action du conseil d’administration face aux critiques envers le journal. Il y aura également élection. Cette AGA aura lieu dans la cafétéria du Centre des Grands-Vents, à Saint-Jean. Les détails sur la façon de participer pour les membres de l’extérieur de Saint-Jean seront annoncés dans l’édition du 13 février du Gaboteur, dans ce site et sur les réseaux sociaux.

Ordre du jour

1- Mot de bienvenue

2- Appel des membres

3- Nomination d’une présidence d’assemblée

4- Nomination d’un secrétariat d’assemblée

5- Lecture et adoption de l’ordre du jour

6 – Suivi du plan d’action du conseil d’administration face aux critiques envers Le Gaboteur

a) Demandes d’accès à l’information et réponses

b) Examen déontologique de la couverture de la crise du CSFP

c) Résultats du sondage de satisfaction

d) Discussion et propositions

7 – Élection

a) Nomination d’une présidence d’élection

b) Nomination d’un secrétariat d’élection

c) Mises en nomination et élection

d) Présentation du nouveau conseil d’administration

8 – Varia

9 – Levée de l’assemblée

Membership : Toute personne qui réside dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador et qui a un abonnement en règle ou qui paie une cotisation annuelle de 3 $ est membre de l’organisme Le Gaboteur Inc. et peut exercer un droit de vote à l’assemblée générale et se présenter au conseil d’administration. Il sera possible d’acheter un abonnement ou de se réabonner sur place.