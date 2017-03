Assemblée générale spéciale du 23 février – comme si vous y étiez!

David Brake, Caroline Ruest, Stéphanie Purdy et Nathalie Brunet, de Saint-Jean, forment le nouveau conseil d’administration du Gaboteur Inc., avec Nancy Boutin, de Happy Valley-Goose Bay. Photo : Hugo LeBlanc

Le 23 février dernier, réunis en assemblée générale spéciale, plus d’une vingtaine de membres de l’organisme Le Gaboteur Inc, qui publie Le Gaboteur, ont élu à la présidence du conseil d’administration Caroline Ruest, qui occupait auparavant le poste de trésorière ainsi que deux nouveaux membres, Nathalie Brunet et David Brake. Avec les autres membres du conseil d’administration, Stéphanie Purdy et Nancy Boutin, ainsi que l’équipe du journal, ils mettront en oeuvre les priorités adoptées par l’assemblée générale soit :

poursuivre l’amélioration des contenus du journal

augmenter son rayonnement et sa distribution, en particulier auprès des élèves des programmes de français (M-12), des étudiants post-secondaires qui apprennent le français et des citoyens de Terre-Neuve et du Labrador qui connaissent le français.

diversifier et augmenter ses revenus autonomes, et;

poursuivre l’amélioration de sa présence numérique

Nous vous invitons à consulter, au bas de ce texte, la présentation du conseil d’administration lors de cette assemblée générale. Ce document fait référence à l’examen indépendant du Gaboteur par le journaliste Jean-Claude Leclerc. Vous pouvez consulter cet avis en cliquant ICI. Les résultats détaillés de l’enquête de satisfaction menée auprès de nos lecteurs, dont quelques faits saillants ont été présentés lors de l’assemblée générale spéciale, sont disponibles en cliquant ICI.

